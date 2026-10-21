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Bahçeli'den deniz yetki anlaşmasıyla ilgili açıklama: Tarih değişti, Türkiye güçlendi

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#Devlet Bahçeli#MHP Lideri#Akdeniz Politikası
Bahçeliden deniz yetki anlaşmasıyla ilgili açıklama: Tarih değişti, Türkiye güçlendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 14:22

MHP Lideri Devlet Bahçeli "Denizlerde güçlü olmak, devletin ufkunu genişletmek; millî haklara sahip çıkmak, istikbali güvence altına almaktır. Türkiye’nin Akdeniz’deki varlığı; huzurun, istikrarın ve karşılıklı menfaatlerin teminatı olmalıdır." ifadelerini kullandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tarih değişti, şartlar değişti, Türkiye güçlendi. Denizlerde güçlü olmak, devletin ufkunu genişletmek; millî haklara sahip çıkmak, istikbali güvence altına almaktır. Türkiye’nin Akdeniz’deki varlığı; huzurun, istikrarın ve karşılıklı menfaatlerin teminatı olmalıdır." dedi.

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#Devlet Bahçeli#MHP Lideri#Akdeniz Politikası

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