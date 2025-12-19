×
Bahçeli’den DEM Parti mitingi yorumu: Mahsuru yok
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti’nin Abdullah’a Öcalan’a özgürlük talebi kapsamında 4 Ocak 2026 Pazar günü Diyarbakır’da düzenleyeceği mitingi, “Hiçbir mahsurlu yanı yoktur” sözleriyle değerlendirdi. MHP Lideri, gazetecilerin  miting sorusuna şu karşılığı verdi:

 “İfade ve düşünce hürriyetinin meşru sınırları dahilinde, yürürlükteki yasa ve anayasa hükümleri kapsamında herkesin, her siyasi partinin toplanma, gösteri ve açık hava toplantısı yapmaya hakkı vardır. CHP’nin bugüne kadar 75 miting yaptığı, diğer partilerin her zemin ve platformda toplantılar düzenlediği bir ortamda DEM Parti’nin miting yapması büyütülecek ve mesele yapılacak bir husus değildir. Kanaatimce DEM Parti’nin 4 Ocak’ta düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur. Elbette toplanıp beklenti, talep ve düşüncelerini seslendirebilirler. Ne var bunda?

27 ŞUBAT ÇAĞRISINI GÖLGELEMESİN

DEM Parti’nin Türkiye partisi olma yönündeki kararlı adımlarını görüyor, değerli buluyorum. Ancak şunun da unutulmamasını ümit ediyorum; PKK’nın kurucu önderliğinin 27 Şubat 2025 tarihli çağrısında cezaevinden çıkma ve özgürlüğüne kavuşma talebinin bulunmadığı ortadadır. Bu çağrı bizim için tek bağlayıcıdır. Bundan mülhem DEM Parti’yle bölücü terör örgütünün tüm bileşenlerinin 27 Şubat çağrısının hilafına tavır ve tutum içinde olmalarının ‘Terörsüz Türkiye’ hedefini sekteye uğratmasa bile yavaşlatacağını değerlendiriyorum. 4 Ocak 2026’da toplansınlar, taleplerini açıklasınlar, buna diyeceğim bir şey olmaz. Ne var ki 27 Şubat çağrısını hiç kimse gözden uzak tutmasın, gölgelenmesine de hizmet etmesin. Diyarbakırlı kardeşlerimi hasretle, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Olağan bir gelişmeye olağanüstü bir anlam yüklemenin hiçbir sonucu olmayacağını bilhassa paylaşmayı zaruri addediyorum.”

 

