Bahçeli’den Cumhuriyet mesajı: Terörün bitmesiyle bahar gelecek

MHP Lideri, Cumhuriyet Bayramı mesajında şunları kaydetti: “Kurtuluş mücadelemizin muhassalası ve muvaffakiyet beratı olan Cumhuriyeti’mizin 102’nci kuruluş yıldönümünü büyük bir kıvanç ve bahtiyarlıkla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılı geride kalmış, ikinci yüzyılının ikinci yılına hayranlık uyandıran diriliş ruhuyla ve yüksek hedeflerin refakatiyle ulaşılmıştır. Önümüzde perde perde açılan Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın canlı, cüretkâr ve cesaret dolu umutları bulunmaktadır.

PROVOKASYON UYARISI

Türkiye Cumhuriyeti devleti geçmişe kıyasla bugün çok daha müessir, çok daha önü ve bahtı açık vaziyettedir. Yeni yüzyılın ikinci yılında ‘Terörsüz Türkiye’ gayretiyle ayağımıza vurulan emperyalist prangalar kırılacak, ezeli ve ebedi kardeşliğimiz ortak kader mizanında iyice billurlaşıp ayrılmaz bütün haline gelecektir. Bölücü terör örgütünün tamamıyla son bulması ülkemize kalıcı bahar havası getirecek, bunun bölgemize de muhakkak olumlu ve kayda değer yansımaları olacaktır. Elbette ‘Terörsüz Türkiye’ amacından rahatsızlık duyan, tahrik ve taciz ortamını diri tumanın çabasında olan yerli ve yabancı odakların varlığı az çok herkesin malumudur. Barış ve kardeşlikten ürken, bu nedenle fitne aşılamak için pusuda bekleyen çevrelerin açık veya gizli provokasyonlarına her zaman hazırlıklı ve tedbirli olmakta fayda vardır.

ATATÜRK’ÜN ESERİ

Terörsüz Türkiye, Cumhuriyet’in kurucu ruhunun yeni yüzyıldaki nişanesi, Türk-Kürt kardeşliğinin şahlanış timsalidir. Aziz Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti devleti elbette payidar olacaktır. Cumhuriyet, cumhurla geleceğe uzanacak, istiklal ve istikbal haklarımız hiçbir muhasım ve mütehakkim tertiple zedelenemeyecektir.”