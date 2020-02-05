Bahçeli'den çığ felaketiyle ilgili başsağlığı mesajı

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

İlk çığ düşmesinde 5, ikinci çığ düşmesinde 33 olmak üzere şu ana kadar 38 vatan evladı şehit olmuştur. Acımız çok büyüktür. Çığ felaketinde şehit olan sivil ve güvenlik görevlisi kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, milletçe başımız sağolsun diyorum. Ayrıca yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.

İnanıyor ve niyaz ediyorum ki, Türk milleti elbirliğiyle deprem enkazını nasıl kaldırmışsa çığ felaketini de aynı şekilde kaldıracak, kederlerimiz paylaşılarak azalacak, doğudan batıya gönül ve kardeşlik bağlarıyla kenetlenme ve kucaklaşma hasletimiz güçlenip büyüyecektir.

Cenab-ı Allah aziz milletimize ve ülkemize yardım etsin, her türlü afet ve beladan hepimizi muhafaza etsin.