×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bahçeli’den CHP’ye: Kılıçdaroğlu’nun ahı tutacak

Güncelleme Tarihi:

#Devlet Bahçeli#MHP#CHP
Bahçeli’den CHP’ye: Kılıçdaroğlu’nun ahı tutacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Devlet Bahçeli yaptığı konuşmada özetle şunları aktardı: “Özgür Bey, demli çay içip içmediğimizi merak etmiş, boşuna zahmet etmesin, harman yeri dişlemesin, çalı dibi gezmesin, çayı severiz, sağlık açısından ve doktorların tavsiyesine uyarak açık olursa daha da severiz. DEM’in özellikle İstanbul’da yaptığı ayak oyunları, sahnenin önünde sözde aday çıkarıp, sahne arkasında CHP ile el ele vermesi hiçbir işe yaramayacaktır. DEM’lenmiş CHP Türkiye’den kopmuştur. Görevdeyken muhalefet etmiş olsak da sınıf arkadaşım Sayın Kılıçdaroğlu’nun ahı tutacak, adam edip siyasete taşıdıklarının vefasızlığı bumerang gibi bir gün ters dönecektir.”               

Haberle ilgili daha fazlası:
#Devlet Bahçeli#MHP#CHP

BAKMADAN GEÇME!