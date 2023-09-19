Bahçeli'den CHP'li Tanrıkulu'na tepki: Milletvekilliği düşürülmeli

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İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Yerel seçimlere heyecanla hazırlanıyoruz. İl ve ilçe kongrelerimizi sukunet, kardeşlik ve yüksek bir katılım eşliğinde gerçekleştiriyoruz.

MHP olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Cumhur ittifakı olarak yeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. MHP başında sonunda önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir irtibat ağının bugüne kadar yanında olmamış bundan sonra da olması düşünülemez.

Cumhuriyet'in yeni yüzyılını omuzlayacak ekibimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. MYK'da kurultay ve seçim takvimimizi ele aldık. 17 Mart'ta 14. Olağan Kurultayımızı yapacağız.

Siyasetteki maksadımız gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hizmet edenin himmet göreceğini de gayet iyi bilmekteyiz.

Haklı mücadelemizi diri tutmanın gayretindeyiz.

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Göç sorunundan, ekonomik cepheleşmeye, İslamofobi salgınından ırkçı ve şovenizm hastalığına varıncaya kadar risk ve tehditler dünya genelinde artmıştır.

Dünyayı takip ediyoruz ve bunu yapmanın zorunlu olduğunu biliyoruz. Biz Türkiye sevdalısı cesur yürekleriz. Göz kamaştıran bir memleketin miraşçılara olarak bölgesel vizyonumuzu kapatmaya hakkımız olmadığına inananlarız. İnkar bir vebaldir. Varacağı her ihanettir.

Tarihini tanımayan ve tarih şuurunu taşımayan milletler hafıza ve idraklerini daha kötüsü de istikbal iradelerini kaybetmeye mahkumdur.

Türkiye'mizin karşı karşıya olduğu tehlikeleri değerlendirmek, ilkesel politikamızla çelişmeyen çözümler üretmektir.

Türkiye'nin her meselesi bizim de meselemizdir. Bizim sırça köşklerle işimiz olmaz, olmayacaktır. Çıkar hesabı yapmamız, kulislerin oyuncağı olmamız akıl karı değildir. MHP'nin duruşu kızılelma duruşudur.

(6 Şubat depremleri) Depremzede vatandaşlarımızın aç ve açıkta kalmaması sağlanmıştır.

Görmeyen, göremeyenler yok saysa da TC her alanda yükseliş kulvarındadır. Bir zamanlar alnındaki güneş söndü sanılan Türkiye bugün elinde dev bir meşaleyle ayaktadır.

Bugün 19 Eylül Gaziler Günüdür. Gaziler bizim göz nurumuz, gurur meşalemizdir.

BAHÇELİ'DEN CHP'YE SERT SÖZLER

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Bunların demokrasi anlayışı dayatmaları sineye çekmeye hizmet etmektir. CHP'nin 100 yıl önceki CHP'yele en ufak benzerliği kalmamıştır. Bölücüler baş tacı yapılmıştır. CHP demek kutuplaşma demektir. Şimdi birbirlerine düşmüş durumdalar. Allah bu ğlkeyi zillet ittifakından korumuştur. Yine birbirlerinin kapılarına yüz sürmeleri bir siyaset gerçekliğidir. Milletimiz önce 14 Mayıs'ta sonra 28 Mayıs'ta zillete evet dememiştir. Cani gönülden inanıyorum ki 31 Mart 2024 tarihinde de kabul etmeyecektir.

Unutulmamalıdır ki bir kere zillete düşen kurtulamaz. Kılıçdaroğlu'nun Gazi Meclisi karalaması, terörle iş birliği yapması işin özünde bir zillettir. Türkiye Cumhuriyeti muhteşem mücadeleyle kurulmuştur. Elde yok avuç da yoktu. Askerlerimizin ayağına giyeceği doğru düzgün ayakkabısı yoktu...

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Bizim verilecek bir karış toprağımız yoktur. 16 Eylül 2023 tarihinde tespit edilen terör hedefleri isabetle etkisiz edilmiştir.

SEZGİN TANRIKULU'NA TEPKİ

TSK'ya saldıran bu alçak milletvekilinin ağzı düşman ağzıdır. PKK’ya sözcülük yapan bir suçluya hazineden maaş verilmesi günahtır, haramdır. Vatansız ve bayraksızların TBMM'de yeri yoktur. Bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmelidir, mahkeme yolu açılmalıdır. HDP'yle ilgili kapatma davası hala sürüncemededir. Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor? Eksik bırakılan ne vardır da AYM bu hukuki süreci ağırdan almaktadır? Biz adalet istiyoruz. Üstelik hemen istiyoruz. AYM'nin görevini derhal yapmasını bekliyoruz.

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Doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz.

Feriştahı gelse duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz, hiçbir zaman da boyun eğmeyeceğiz.

"ERMENİSTAN ATEŞLE OYNAMAKTAN VAZGEÇMELİ"

ABD'nin Ermenistan ile ortak tatbikatı bölge huzuruna kastetmektir. Karabağ Türk'ün yurdudur. Ermenistan aklını başına almalı, ateşle oymaktan vazgeçmelidir. Her provokasyonun ağır sonuçları olacaktır. Karabağ karanlığa çekilemeyecektir. Soydaşlarımız yalnız değildir.

Ankara Anlaşmasının imzalandığı günden bu yana 60 yıldır aldatma dönemi canlılığını korumuştur.

AP'NİN RAPORU: 'BİZİM İÇİN AB BİTMİŞTİR'

Brüksel oradaysa Ankara buradadır. Katılım sürecine artık kim katılıyorsa katılsın, hepsi onun olsun. Türkiye'ye 3. sınıf ülke muamelesi yapılması milli gururumuzu defalarca incitmiştir.

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Türkiye bir yol ayrımına, bir karar vermenin eşiğine gelmiştir. Gerçekten Türkiye vaktidir, vakit Brüksel macerasına son verme vaktidir. AB madem bizi istemiyor, bizim için AB bitmiştir. AB ile doğmadık. AB olmasa da yolda kalmayız. 60 yıl kaybettik bir 60 yıl daha kaybedemeyiz. NATO'ya da mahkum değiliz. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır.

Cumhuriyetin yeni yüzyılında iç ve dış kamburlardan kurtulmak gayemizdir.

AB işine baksın, kandıracak yeni ülkelerin peşine düşsün, bizden uzak dursun.

SORU - CEVAP

AZERBAYCAN'IN BAŞLATTIĞI OPERASYON

Azerbaycan ne yapmak istiyorsa yapmıştır. AB'ye söz düşmez. AB önce kendisine baksın.

YEREL SEÇİM

Cumhur İttifakı'yla biriz beraberiz ve yarın da beraber olacağız.

ORTAK ÇALIŞMA OLACAK MI?

7 Ekim 2023 tarihinde AK Parti'nin kongresinden sonra belediye seçimleri üzerinde çalışmaları hızlandıracaklardır. 2 arkadaşımızı görevlendirdik.

CHP'DE ÖZEL'İN ADAYLIĞINI AÇIKLAMASI

İsteğim Kemal Kılıçdaroğlu'nu üzmesinler.

İYİ PARTİ'YE KOMŞULUK ÇAĞRISI

Mahallede komşuya verilecek ev olmadığı anlaşılmıştır.