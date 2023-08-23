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Bahçeli'den Çanakkale'deki yangınla ilgili iddialara sert tepki

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#Devlet Bahçeli#Yangın#Çanakkale
Bahçeliden Çanakkaledeki yangınla ilgili iddialara sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 15:18

MHP lideri Devlet Bahçeli, Çanakkale'de devam eden yangın ilgili olarak sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Bahçeli, "Sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri sefil ve şerefsiz bir bühtandır." diyerek tepki gösterdi

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Bahçeli'nin paylaşımları şu şekilde: 

Üzülerek ifade etmeliyim ki, Ege’nin iki yakası tutuşmuştur. Tesellimiz, şu ana kadar can kaybının olmamasının yanında, alevlerin çok şükür önünün kesilmesidir. Devlet bütün imkanlarıyla yangın sahasındadır. 1500 hektarlık alana havadan ve karadan seferberlik ruhuyla müdahale edilmektedir. 9 köyümüzün tedbir amaçlı tahliyesi sağlanmıştır. Allah’ın izniyle son kıvılcımın söndürülmesine kadar mücadele sürecektir.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARA TEPKİ

Elbette yangınların nasıl ve neden çıktığı ilerleyen günlerde ayrıntısıyla tespit edilecektir. Ancak sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri sefil ve şerefsiz bir bühtandır. Böylesi zamanlarda ortalığı bulandıranların deşifre edilip yakalarından tutulması hukuk ve demokrasi namusunun da bir gereğidir.

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Bahse konu yangından dolayı zarar-ziyan içinde olan yöre insanımıza geçmiş olsun dileklerimi özellikle iletiyor, yanan ormanlık alanların eskisi gibi yine yeşile bürüneceğine inanıyorum. Bu süreçte parti olarak yangınla mücadeleyi önşartsız destekliyor ve dua ediyoruz. Hiç kuşkumuz yoktur ki, devrilse bile ağaçlarımız dikilir yeni fidanlarımız.

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#Devlet Bahçeli#Yangın#Çanakkale

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