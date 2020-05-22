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Haber Giriş: 22.05.2020 - 18:51,Son Güncelleme:

Bahçeli'den camide müzik yayınına sert tepki

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Bahçeli'den camide müzik yayınına sert tepki
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, camilere yapılan saygısızlığa tepki göstererek, "Milletimizin hassasiyetleri ile alay eden namertler cezalandırılmalıdır. " dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

- Merkezi ezan okuma sistemine sızıp camilerimizin hoparlöründen korsan marş ve şarkı çalınmasını sağlayan şerefsizlerin arkası önü çok iyi araştırılıp, karanlık emeller açığa çıkarılmalıdır. Bu arada, hiç kimse İzmirli vatandaşlarımızı töhmet altında bırakmamalıdır. İzmir bizim iftiharımız, kurtuluşumuzun onurudur.

- Türkiye’mizin yükselişinden rahatsız olan, ilerleyişini hazmedemeyen provokatörlerin, organize sabotaj ve suikast timlerinin her türlü kumpasını yıka yıka bekamıza ve varlığımıza sahip çıkacağız. Bilinmelidir ki, bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek, vatan bölünmeyecek, Türkiye düşmeyecektir.

İzmirde camiye saygısızlık... Gözaltına alınan Banu Özdemir tutuklandı
İzmir'de camiye saygısızlık... Gözaltına alınan Banu Özdemir tutuklandı
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