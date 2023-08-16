×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bahçeli'den Cahit Seyhanlı için taziye mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Devlet Bahçeli#MHP#Cahit Seyhanlı
Bahçeliden Cahit Seyhanlı için taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 20:38

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden Adanalı sanatçı Cahit Seyhanlı için taziye mesajı yayınladı.

Haberin Devamı

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adanalı Cahit Seyhanlı, Türk milletinin ruh zenginliğini yudum yudum içine çeken, muazzam sesiyle ve muazzez seciyesiyle çok geniş bir hayran kitlesine erişen duayen bir isimdi. Kaldı ki Türk müziğinin müşfik ve müstesna ses ustasıydı. Sade hayatı ve samimi duruşuyla nice gönüle tercüman olmuştu. Adana'dan çıkıp Türkiye'ye mal olan ve yüreklere nüfuz eden saygın bir sanatkarımızdı. Merhum sanatçımızın şarkılarını her zaman takdirle dinlemiştim. Ne var ki bugün ebediyete irtihalini müessif bir hissiyatla öğrendim. Çukurova'nın yanık ve yüksek sesi Sayın Cahit Seyhanlı'ya Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Geride bıraktığı 84 yıllık hayatını kemali edeple yad ediyor, mekanı cennet olsun diyorum" ifadelerine yer verdi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Devlet Bahçeli#MHP#Cahit Seyhanlı

BAKMADAN GEÇME!