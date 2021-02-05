Bahçeli’den çağrı: ‘Evlatlarınıza siz sahip çıkın’

Kısa bir yazılı açıklama yapan Bahçeli, “Boğaziçi Üniversitesi’nde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunuyorum: Muhterem analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın ne Kılıçdaroğlu’nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın” dedi.

TWITTER’A TEPKİ

Öte yandan Twitter, Bahçeli’nin Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara ilişkin önceki gün yaptığı bazı paylaşımlara kısıtlama getirdi. Kısıtlamaya MHP tepki gösterdi: “Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde -ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir- okyanus ötesinden Twitter buna tepki göstermiştir. Boğaziçi Üniversitesi önünde eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter’ın arkasındaki güçler destek vermiştir.”