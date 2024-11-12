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Bahçeli’den ‘Biz Kardeşiz Ağaçları’

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#Bahçeli#MHP#Ağaç
Bahçeli’den ‘Biz Kardeşiz Ağaçları’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 07:00

MHP Genel Merkezi önüne, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla göknar, sedir ve mavi ladin fidanı dikildi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Biz Kardeşiz Ağaçları” ismi verilen fidanların dikilmesinin ardından “Çam ağacı malumunuz göknar, sedir ve ladinden oluşuyor. Böylelikle burada kaynaşmayı temsil eden çam kavramı etrafında birliği, beraberliği temsil eden bir anlayış yaratsın diye bu düşünülmüştür. Bugün de adını ‘Biz Kardeşiz Ağaçları’ olarak nitelendirdik. Toplumu oluşturan her unsurdaki insanımız kardeşimizdir, ormanlarımızdaki ağaçlarımız da ormanlarımızın kardeşidir. Dolayısıyla Türkiye bir vatandır” dedi.

Fidanların yasama, yürütme ve yargıyı temsil ettiğini de belirten Bahçeli, “Dolayısıyla eğer göknar Cumhurbaşkanlığı sistemi ise yasamayı mavi ladin, bağımsız yargıyı sedir olarak nitelendirebilirsiniz. Bu da devlet yapımıza uygun bir yaklaşımdır” diye konuştu.

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#Bahçeli#MHP#Ağaç

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