Bahçeli’den beş maddelik Afganistan çıkışı: ‘Türk diplomatları Kabil’de kalmalı’
MHP lideri Devlet Bahçeli, Afganistan politikasında izlenmesi gereken beş madde sıraladı.
1- Askeri unsurlarımızın Afganistan’ı terki düşünülemeyecektir. Afganistan’dan dönmek Anadolu coğrafyasını tehlikeye atmak demektir.
2- Afganistan Müslüman bir ülkedir ve tüm Afganlarındır. Bu tartışılmaz gerçeğe saygı duymak, bir fazilettir.
3- Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı’ndaki varlığımızın sürdürülebilir nitelikte olması şarttır.
4- Kabil Büyükelçimiz ve diğer diplomatlarımız Afganistan’daki varlığını kararlılıkla ve kucaklayıcı bir vasıfla sürdürmelidir.
5- Afganistan’daki yeni yönetimle göçün önlenmesi hususunda muhakkak surette anlaşma şarttır. Ülkemizde bulunanların da geldikleri gibi gönderilmeleri Türk milletinin haklı bir talebidir.”