Bahçeli’den beş maddelik Afganistan çıkışı: ‘Türk diplomatları Kabil’de kalmalı’

1- Askeri unsurlarımızın Afganistan’ı terki düşünülemeyecektir. Afganistan’dan dönmek Anadolu coğrafyasını tehlikeye atmak demektir.

2- Afganistan Müslüman bir ülkedir ve tüm Afganlarındır. Bu tartışılmaz gerçeğe saygı duymak, bir fazilettir.

3- Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı’ndaki varlığımızın sürdürülebilir nitelikte olması şarttır.

4- Kabil Büyükelçimiz ve diğer diplomatlarımız Afganistan’daki varlığını kararlılıkla ve kucaklayıcı bir vasıfla sürdürmelidir.

5- Afganistan’daki yeni yönetimle göçün önlenmesi hususunda muhakkak surette anlaşma şarttır. Ülkemizde bulunanların da geldikleri gibi gönderilmeleri Türk milletinin haklı bir talebidir.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara