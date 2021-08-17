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ANKARA
Haber Giriş: 17.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bahçeli’den beş maddelik Afganistan çıkışı: ‘Türk diplomatları Kabil’de kalmalı’

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Bahçeli’den beş maddelik Afganistan çıkışı: ‘Türk diplomatları Kabil’de kalmalı’

MHP lideri Devlet Bahçeli, Afganistan politikasında izlenmesi gereken beş madde sıraladı.

1- Askeri unsurlarımızın Afganistan’ı terki düşünülemeyecektir. Afganistan’dan dönmek Anadolu coğrafyasını tehlikeye atmak demektir.

2- Afganistan Müslüman bir ülkedir ve tüm Afganlarındır. Bu tartışılmaz gerçeğe saygı duymak, bir fazilettir.

3- Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı’ndaki varlığımızın sürdürülebilir nitelikte olması şarttır.

4- Kabil Büyükelçimiz ve diğer diplomatlarımız Afganistan’daki varlığını kararlılıkla ve kucaklayıcı bir vasıfla sürdürmelidir.

5- Afganistan’daki yeni yönetimle göçün önlenmesi hususunda muhakkak surette anlaşma şarttır. Ülkemizde bulunanların da geldikleri gibi gönderilmeleri Türk milletinin haklı bir talebidir.” 

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