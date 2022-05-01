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Bahçeli'den bayram mesajı: İç barış titizlikle korunacak

#MHP#Devlet Bahçeli#Ramazan Bayramı
Bahçeliden bayram mesajı: İç barış titizlikle korunacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

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Bahçeli, bayramın önemine değinerek, “Çatık kaşların, asık yüzlerin, soğuk bakışların, sıkılı yumrukların bayramın sıcaklığıyla, bayram günlerinin esenlik ve erdemiyle tasfiye ve telafi edilmesi samimi dileğimdir” dedi.

‘MİLLETİMİZ BİRDİR’

Bahçeli, ülkenin barış ve huzur ortamının muhafaza edileceğini belirterek, şöyle devam etti:

“Bayramımız birdir, bayrağımız birdir, kıblemiz birdir, kaderimiz birdir, has bahçemiz olan devletimiz ve milletimiz birdir. Türkiye’nin, yabancı başkentlerde projelendirilen muhasım senaryolar vasıtasıyla önünü kesme arzusu taşıyan, ömrünü kısaltma amacına kilitlenen iç ve dış mihraklara milli birliğimizin sarsılmaz vasfıyla duruş göstermekten başka bir seçenek yoktur. Ülkemizin iç barış ve huzur ortamı titizlikle muhafaza edilecektir. Evvelemirde kahraman şehitlerimizi rahmetle, hürmetle anıyor; şehit analarımızın, şehit babalarımızın ve şehit yakınlarımızın bayramını gönülden kutluyorum. Gazilerimize en iyi dileklerimi sunuyor, halen tedavi altında bulunanlara şifa temennilerimle hayırlı bayramlar diliyorum. Yurtiçinde ve yurtdışında hayatın yükünü omuzlamış değerli vatandaşlarımın, büyük Türk milletinin, Türk-İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı muhabbetle tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.”         

 

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#MHP#Devlet Bahçeli#Ramazan Bayramı

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