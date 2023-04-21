Bahçeli’den bayram mesajı: ‘Ayrıştırma’ eleştirisi

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Bahçeli’nin CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu da eleştirdiği mesajı özetle şöyle: “Bizim hem bayramımız bir hem de bayrağımız birdir. Vatanımız bir, milletimiz bir, devletimiz bir, kıblemiz bir ve aynıdır. Fakat ayrımcılığa sapanlar, etnik ve mezhebi ayrılıklarını derin uçurumuna savrulanlar elbette iyi niyetli olmayan muhterislerdir. Bu kapsamda mezhep kışkırtıcılığı ve etnik istismar korkunç bir tehdittir. Kılıçdaroğlu’nun, küresel emperyalizmin dayatma, tembih ve telkinleriyle kimlik siyasetine keskin dönüş yapması, etnik ve mezhebi hassasiyetleri çok tehlikeli şekilde kaşıyarak kanatma hevesine düşmesi vahim bir sorumsuzluk örneğidir.”