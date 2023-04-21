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Bahçeli’den bayram mesajı: ‘Ayrıştırma’ eleştirisi

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#MHP#Devlet Bahçeli#Kılıçdaroğlu
Bahçeli’den bayram mesajı: ‘Ayrıştırma’ eleştirisi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayram mesajında “İkiz depremden dolayı bu bayramı daha öncekilerine kıyasla biraz durgun, biraz üzgün, biraz da buruk halde karşıladığımız altı çizilmesi gereken bir husustur. Zorluklar ne kadar çetin olursa olsun, ‘her birlikte ve her şeyden önce Türkiye’ irade ve inancıyla hepsinin üstesinden gelmemiz mukadderdir” dedi.

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Bahçeli’nin CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu da eleştirdiği mesajı özetle şöyle: “Bizim hem bayramımız bir hem de bayrağımız birdir. Vatanımız bir, milletimiz bir, devletimiz bir, kıblemiz bir ve aynıdır. Fakat ayrımcılığa sapanlar, etnik ve mezhebi ayrılıklarını derin uçurumuna savrulanlar elbette iyi niyetli olmayan muhterislerdir. Bu kapsamda mezhep kışkırtıcılığı ve etnik istismar korkunç bir tehdittir. Kılıçdaroğlu’nun, küresel emperyalizmin dayatma, tembih ve telkinleriyle kimlik siyasetine keskin dönüş yapması, etnik ve mezhebi hassasiyetleri çok tehlikeli şekilde kaşıyarak kanatma hevesine düşmesi vahim bir sorumsuzluk örneğidir.”  

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#MHP#Devlet Bahçeli#Kılıçdaroğlu

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