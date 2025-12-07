Bahçeli’den Barzani’ye bozkurt yanıtı

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 22’inci dönem sertifika töreninde yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi: “‘PKK’nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müspet, muteber ve muayyendir. Bu mesajın hilafına kamuoyuna maksatlı açıklamalar yapmanın, süreci çarpıtmanın ve berrak suyu bulandırmanın hiçbir mana ve ehemmiyeti yoktur. Çatışma ve gerilim çıkmazında nefes nefese kalan pek çok coğrafyanın aksine ülkemiz adil, hakkaniyetli, ahlaki temelli ve akılla bezeli barış mimarisini hayata geçirmektedir. Kim ki bunun önüne geçmeye yeltenirse iki cihanda da altından kalkamayacağı bir vebali omuzlamış demektir. Cizre provokasyonu, Kandil’den yapılan bazı sorumsuz ve sakat açıklamalar bizi yıldıramayacaktır. Bozkurtluğuma gelince, ben elbette bir Bozkurtum, ecel aman verdiği müddetçe Bozkurt olacağım, öyle de göçüp gideceğim. Barış kuşunun ikinci kanadı inşallah takılacak ve uçuşunu herkes görecektir.

Haberin Devamı

BAHİS OPERASYONLARI

Bazı müessif olayların damar yolunu açıp değerlendirmemiz lazımdır. Bahis iddialarıyla Türk futboluna, hatta Türk sporuna gölge düşürenlerin, sermaye piyasasında milletimizin alın terini dolandıranların, yattığı yerden çok kazanmanın, kalktığı yerden çok aşırmanın amacında olanların neden olduğu ahlak krizi hepimizin üzerine kafa yorması gereken bir konu değil midir? Giderek toplumsal bünyeyi deşip kanatan şiddet vakıaları, insanların basit sebeplerden birbirini boğazlamaları bir ahlak krizi değil midir? Yalan, dolan ve iftiradan medet umarak insanlarımıza haysiyet cellatlığı yapmak, siyasi diyalogları tıkamak, habaseti hamasetle, hakareti ucuzlamış haysiyet pozlarıyla kapatmaya çalışmak bir ahlak krizi değil midir? Belediyeleri kasıp kavuran rüşvet, irtikap ve yolsuzluk iddiaları yaygın ve yoğun bir ahlak krizi değil midir?”

NE OLMUŞTU

Haberin Devamı

Devlet Bahçeli, Şırnak’ın Cizre ilçesinde katıldığı sempozyumda korumalarının görüntüsü ile tepkilere neden olan KDP Lideri Mesud Barzani’yi “Sempozyumu şova çevirdi. Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahlarla dolaşması tek kelime ile rezalet” diyerek eleştirmişti. Barzani Karargahı Sözcüsü ise skandal bir açıklama yaparak, “Görünen o ki eski bozkurt hâlâ koyun postunda” demişti.