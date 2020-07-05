Bahçeli'den baro çıkışı: Hiç kimse Sarı Yeleklilere özenmesin

Bahçeli, “Yıllardır baroları kendi çiftlikleri haline getirenlerin, ideolojik saplantılarla dar kadroculuk yapanların gayri ahlaki ayrıcalıkları sorgulanmalı, nihai olarak sonlandırılmalıdır” dedi. Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada gündeme dair özetle şunları söyledi:

SONUÇLARI AĞIR OLUR

“‘Savunmayı savunuyoruz’ bahanesiyle sokaklara dökülen baronlaşmış bazı baroların kanun dışı yol ve zorlamalara tevessül etmeleri Türkiye’nin belini bükmeyi amaçlayan çevrelere koz vermektir. Hiç kimse Fransa’yı kasıp kavurmuş sarı yeleklilerin eylemlerine özenmeyi, Gezi benzeri bir kalkışmanın fitilini tutuşturmayı aklından ve hayalinden geçirmemelidir. Zira sonuçları ağır olacaktır. Demokrasi baro yönetimlerine kusursuz şekilde hâkim olmalıdır.

TWİTTER’DA FİLM ÇEVİRİYORLAR

Zararlı ve zehirli bir mecra haline dönüşen sosyal medya platformunda CHP-HDP-İP arasında sahne alan kısa paslaşmalar, birbirlerini taltif eden serenat ve güzellemeler bunların aynı kirli amaca hizmet ettiklerini zahmetsizce belgelemiştir. Zillet İttifakı’nın lekeli figüranları Twitter’da film çevirip birbirlerini selamlarken oynatıldıkları sefil senaryonun ne kadar köhne ve kifayetsiz olduğu da gün yüzüne çıkmıştır.”