Bahçeli’den AYM’ye sert tepki

BÖLÜCÜNÜN HAKKI OLMAZ

Bahçeli Twitter’daki paylaşımlarında şunları kaydetti: “Terör örgütü propagandası yapmanın hakkı olamaz. Anayasa Mahkemesi’nin, HDP’li Gergerlioğlu hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararı milletin hakkına riayet ve hürmet değil, terörizme örtülü destektir. Bu kervan böyle gitmez, bu devran bu şekilde süremez. Anayasa Mahkemesi, ‘büyük Kürdistan’ı hak olarak görüyor mu? HDP’li Gergerlioğlu, hakkındaki kararın bugün TBMM’de okunmasıyla tekrar milletvekilliğine dönmüş, Genel Kurul’daki sırasına oturmuştur. Sebep olanlar utanmalıdır. Cezaevinden çıkar çıkmaz ‘Nerede kalmıştık’ diye soran Gergerlioğlu’nu heyecanla alkışlayanlar PKK’lı ve FETÖ’cü alçaklardır.

Kaldığı yer melanetin yeriydi, rezaletin iniydi, karanlığın meskeniydi. Artık oradan devam etmesinin önü de Anayasa Mahkemesi tarafından açılmıştır. Açılan bir şey zamanı geldiğinde kapatılır. Bu hesap da elbet bir gün muhataplarına sorulur. Anayasa Mahkemesi Başkanı’na tavsiyem bu sözlerimi aklından çıkarmamasıdır.”

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