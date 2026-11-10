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Bahçeli’den Atatürk mesajı

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Bahçeli#Atatürk
Bahçeli’den Atatürk mesajı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Atatürk’e sevgi, saygı ve büyük bir duyguyla bağlı olan kuşaklara düşen görev, onu anarken anlayıp geriye bıraktığı bu büyük mirası sonsuza kadar yaşatmaktır” dedi.

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Bahçeli, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 88. Yıldönümü, Atatürk’ü anma günü, hiç kuşkusuz devletimiz adına, milletimiz namına çok kıymetli ve çok değerlidir. Atatürk’ü yaşatmanın doğru yolu, eserine sahip çıkmak ve onun fikirlerini çağın gerçekleriyle yorumlayarak geliştirmekle imkâna kavuşur. Zamanın ruhuna uygun politikalara temel yapmakla mümkün olur. Türk milleti olarak Atatürk’ün kurucu felsefesini, devlet aklını ve temel ilkelerini her yönü ile faaliyetlerimizin merkezine koymak onu anlamanın en sağlıklı yoludur. Atatürk’e sevgi, saygı ve büyük bir duyguyla bağlı olan kuşaklara düşen görev onu anarken anlayıp geriye bıraktığı bu büyük mirası sonsuza kadar yaşatmaktır. Bu düşüncelerle aramızdan ayrılışının 88. Yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadele kahramanlarıyla birlikte aziz şehitlerimizi saygı ve şükran hislerimle anıyor, hepsine Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun diyorum.” 

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#MHP#Bahçeli#Atatürk

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