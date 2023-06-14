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Bahçeli’den asgari ücret sözü

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#Devlet Bahçeli#MHP#Kemal Kılıçdaroğlu
Bahçeli’den asgari ücret sözü
Selahattin SönmezUmut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 07:00

MHP Lideri Bahçeli, “Asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ve toplumun her kesiminin döviz kurundaki dalgalanmalardan korunarak insanca yaşayacakları ücret ve maaş seviyelerine çıkarılmalarını destekliyorum, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum” dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, artık seçim gündeminin geride kaldığını vurgulayıp, “Söylenen söylenmiş, herkes eteğindeki taşı dökmüştür. Türkiye’nin meselelerini konuşarak, kafa kafaya vererek çözebiliriz. Siyaseti kör dövüşüne çevirmekten uzaklaşmalıyız” dedi.MHP Lideri, 28’inci yasama döneminin ilk grup toplantısında özetle şu mesajları verdi: “Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır. Parlamenter sisteme geri dönme hayalleri suya düşmüştür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlenerek çıkmıştır. 14 Mayıs öncesi partimize yapılan sistematik tahriklere, tarihe not düşmek mecburiyetindeyim. MHP toplamda 5 milyon 484 bin 820 oy sayısı ve yüzde 10.07 oy oranıyla şeytani planları altüst etmiştir. Partimiz 50 milletvekiliyle Türk siyasetinin kilit ve stratejik aktörü haline gelmiştir. Elde ettiğimiz bu sonuç başarıdır ve saygındır.

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KILIÇDAROĞLU’NA ÇAĞRI

Sayın Kılıçdaroğlu ve diğer ortaklarının milletin çağrısına kulak verip, en azından yeni bir anayasa konusunda olumlu ve yapıcı yaklaşmaları önümüzdeki en belirgin samimiyet testidir. MHP, kutlu değerleri milli şuur ve millet sevgisi ile korumaya sonuna kadar yeminlidir.

DÖVİZDEKİ DALGALANMA

Asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ve toplumun her kesiminin döviz kurundaki dalgalanmalardan korunarak insanca yaşayacakları ücret ve maaş seviyelerine çıkarılmalarını destekliyorum, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum.”

100’ÜNCÜ YILA ÖZEL YÜZÜK

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin konuşması sırasında yakasına taktığı rozet ve parmağındaki 1923-2023 yazılı yüzüğü dikkat çekti. 

Bahçeli’den asgari ücret sözü

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#Devlet Bahçeli#MHP#Kemal Kılıçdaroğlu

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