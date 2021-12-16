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Bahçeli'den 'asgari ücret' açıklaması: Ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir

#MHP#Devlet Bahçeli#Asgari Ücret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 bin 253 lira olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada "Son 50 yılda en yüksek asgari ücret miktarı belirlenmiştir. Asgari ücretten 2022 yılından itibaren gelir vergisiyle damga vergisinin alınmayacak olması da bir başka değerli ve sevindirici gelişmedir. Emeğiyle, alın teriyle, helal mücadelesiyle ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir, yalnız olmadıkları belgelenmiştir. Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 253 lira olarak uygulanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisinin de kaldırıldığını açıkladı. 4 bin 253 lira olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin, siyasilerden art arda açıklamalar geldi.

BAHÇELİ: YÜREKLERE SU SERPMİŞTİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bu ayın ilk haftasından itibaren faal halde bulunan, işçilerimizin hayat ve geçim standardı açısından en uygun ücret seviyesini belirlemeye çalışan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını tamamlamış, nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımız yeni asgari ücreti açıklamıştır.

Milyonlarca işçimizin heyecan ve merakla beklediği asgari ücret rakamı yüzde 50,44 oranında yapılan zamla birlikte 2 bin 825 liradan 4 bin 250 liraya yükseltilmiştir. Memnuniyetle ifade ediyorum ki, son 50 yılda en yüksek asgari ücret miktarı belirlenmiştir.

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"EKMEĞİNİN PEŞİNDE OLAN KARDEŞLERİMİZ SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Asgari ücretten 2022 yılından itibaren gelir vergisiyle damga vergisinin alınmayacak olması da bir başka değerli ve sevindirici gelişmedir. Emeğiyle, alın teriyle, helal mücadelesiyle ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir, yalnız olmadıkları belgelenmiştir.

"ASGARİ ÜCRETİN GELDİĞİ AŞAMA YÜREKLERE SU SERPMİŞTİR"

Asgari ücret; “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek” ücrettir. Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir.

Bütün işçilerimize yeni asgari ücretin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İşçi ve işveren temsilcilerini kutluyorum. Konuya hassasiyetle yaklaşan ve işçilerimizin yanında duran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum.

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Milliyetçi Hareket Partisi olarak, yeni asgari ücreti desteklemenin yanında, ülkemize güvenen, milli birlik ve dayanışma ruhunun varlığına hizmet eden herkesin, her insanımızın mutlak surette kazanacağına, huzurlu ve refah içinde bir geleceğe kavuşacağına inanıyoruz.

"İNSANLIK TARİHİ GÖSTERMİŞTİR Kİ, KARAMSARLIK ABLUKASI İMANLI DURUŞ KARŞISINDA KIRILMIŞTIR"

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İnsanlık tarihi göstermiştir ki, karamsarlık ablukası, umutlu ve imanlı duruş karşısında kırılıp dağılmıştır. Bugünkü şartlarda siyasette, ekonomide, diplomaside, güvenlik alanında sürdürülen haklı mücadeleye safiyetle omuz ve ömür verenlerden Allah razı olsun diyorum.

BAKAN NEBATİ: TARİHİ ARTIŞTIR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücrete ilişkin, bütçe görüşmelerine katıldığı TBMM Genel Kurulu'nda açıklama yaptı. Nebati, "Asgari ücret hayırlı uğurlu olsun. 'Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz' dedik; 19 yıldır ezdirmedik, şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üzerinde değil, çok çok üstünde yüzde 50'lik net artışla asgari ücreti açıkladı Cumhurbaşkanımız. 2022 yılında 4 bin 250 lira net olarak uygulanacaktır. Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisiyle ilgili çalışma kararını Cumhurbaşkanımız açıkladı. Tarihi artıştır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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BAKAN SOYLU: 2023'E GÜÇLÜ YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Asgari ücrette tarihi rekor; yüzde 50'lik artışla asgari ücret 4.250 TL oldu. İşverenlere güzel haber; Gelir ve damga vergisi kalktı. Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın liderliğinde emekçimizle, işverenimizle, hep birlikte, 2023'e güçlü yürüyüşümüz devam edecek. Teşekkürler Erdoğan" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI OLSUN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sn Cumhurbaşkanımız Erdoğan 2022 yılı için asgari ücreti alt sınır olarak 4250 TL olarak açıkladı. Asgari ücrette yüzde 50’nin üzerinde bir artış sağlandı. Asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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KILIÇDAROĞLU: 4 BİN 250 LİRAYI YADIRGAMIYORUZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 bin 250 TL olarak açıklanana yeni asgari ücrete ilişkin açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, "4 bin 250 lirayı yadırgamıyoruz. Eğer enflasyonu ve fiyat artışlarını kontrol ederlerse, 4 bin 250 lirayı en azından asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alarak sürdürebilirler. Bütün mesele enflasyonun kontrol edilip edilmemesinde yatıyor" dedi.

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