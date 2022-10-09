Bahçeli’den ‘Anayasa’ açıklaması: Hayırlı bir teşebbüs

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Basına kapalı gerçekleştirilen törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, Erdoğan’ın başörtüsü için Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili şunları söyledi: “Bu tartışmayı tamamen sonlandırmak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin istikrar ve kalıcı yönetim şeklini sağlamlaştırmak açısından yeni bir Anayasa’ya ülkemizde ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. TBMM’de ‘Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin istişareleri sonucu bir metin TBMM’ye Anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit, MHP bunun gerçekleşmesi için elden gelen gayreti gösterecek. Meclis’te oluşan bütün siyasi partilerin de bu hayırlı teşebbüsü ortaya koymuş olan Sayın Cumhurbaşkanı’mıza da ve onun yönetimine de saygı duyarak destek vermelerini talep etmekte olduğumuzu burada belirtirim.”

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‘SEÇİMLER 18 HAZİRAN’DA’

Bahçeli, 2023 seçimlerinin tarihinde üniversite sınavı ve hac dönemi nedeniyle değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine de “Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır ama Türkiye’nin şartlarında Meclis bir karar verir, mevcut yönetim böyle bir düşünceyi diğer siyasi partiler ile paylaşırsa Türkiye’de bir sosyal kargaşa, anarşi yaratmak yerine belli bir kararı alır ve uygular” açıklamasında bulundu.