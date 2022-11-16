Bahçeli’den ‘Altılı Masa’ya çağrı

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MHP Lideri, dün partisinin grup toplantısında özetle şunları kaydetti: “Türkiye ne zaman yükselişe geçip ayağına vurulan prangaları kırmaya başlasa terör eylemleri aracılığıyla karşı ve kanlı bir cevap almaktadır. Kapsamlı ‘diplomatik mücadele eylem planı’ hazırlanmalıdır.

HDP’YE TAHAMMÜL EDEMİYORUZ

TBMM’de de bölücü sima istemiyoruz, terörist görmeye dayanamıyoruz. Biz, terör örgütüne eleman devşiren, sözde Kürdistan propagandasıyla sabırlarımızı kevgire çeviren HDP’nin Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye yer almasına tahammül edemiyoruz.Altı parti başkanının altına imza attıkları müşterek toplantı sonuç bildirisinin hiçbir satırında PKK yoktur, YPG yoktur, PYD yoktur. Zillet ittifakı açıktan tavır alamamış, katile katil diyememiş, PKK/YPG’yi lanetleyememiştir. Çıkın milletimizin huzuruna, eğip bükmeden, oraya buraya kaçmadan, mertçe, haysiyetlice, içtenlikle ‘PKK terör örgütüdür, canidir, hem milletimizin, hem de insanlığın ortak düşmanıdır’ diye konuşun. Konuşun ki, nerede durduğunuzu, nereye hizmet ettiğinizi görelim ve öğrenelim.”

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YENİ YÜZÜK VE ROZET





Bahçeli, ortasında ay ve yıldızın yer aldığı Türkiye, Azerbaycan, KKTC, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan bayraklı özel yüzüğünü ve rozetini gösterdi. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)