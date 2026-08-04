Bahçeli’den aile çıkışı: LGBTQ+ olumsuz etkiliyor

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MHP Lideri, Türkgün Gazetesine verdiği röportajda aile yapısına ilişkin olarak şunları kaydetti:

NÜFUS BEKA MESELESİ

“Türk aile yapısı Batı’daki örneklerden farklı olarak geleneksel bir özellik ortaya koymaktadır. Bu aile yapısı içerisinde erkek ve kadının rolleri, birbirlerine ve çocuklarına karşı sorumlulukları bir bütünlük göstermektedir. Saygı esaslı bu aile yapısı güçlü bir karakteristiğe sahiptir. Türkiye’de de aile yapısını derinden etkileyen değişkenler ortaya çıkmıştır. Teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan televizyon programları, bilgisayar ve internet ağları üzerindeki sosyal medya platformları, LGBTQ+ gibi etkenler Türk aile yapısını olumsuz yönde etkilemektedir.

ÖNEMLİ DÜŞÜŞ VAR

Nüfus artış hızımızda önemi göz ardı edilemeyecek bir düşüş gözlenmektedir. Bu durumun bir beka meselesi olduğu her fırsatta dile getirilmekte ve buna yönelik tedbirlerin ivedilikle alınması tavsiye edilmektedir. Gençlerin heba olmasını, kayıp bir nesil haline dönüşmesini engelleyecek tedbirleri alınmalıdır. Bu da öncelikli olarak aile yapımızı korumaktan geçer.”

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LİYAKAT SON DERECE ÖNEMLİ

MHP Lideri, “Diploma toplumsal bir imtiyaz belgesi değil bir ilim nişanı olmalıdır” diyerek şöyle devam etti: “Eğitimde ilim, hakikat arayışı olmalı, eğitim şahsiyeti inşa etmeli ve diploma ancak bir yan ürün olarak görülmelidir. Aksi durumda diplomalı cahiller ortaya çıkar. Medeniyetimizin bugüne gelmesinde, tarih burcundan geçmesinde elbette ki liyakat son derece önemlidir. Bu yüzden eğitimde liyakate çok kıymet verilmeli, gerek öğretmenler gerekse eğitim yöneticileri seçilirken liyakate titizlikle dikkat edilmelidir.”