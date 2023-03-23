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Bahçeli’den aday adaylarına mektup

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#MHP#Semih Yalçın#FETÖ
Bahçeli’den aday adaylarına mektup
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aday adaylarına teşekkür mektubu gönderdi.

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MHP Lideri, mektubunda şunları aktardı: “Son bir asrın en büyük felaketi olarak tanımlanan ikiz depremin yanı sıra Adıyaman ve Şanlıurfa’da sel, kaybettiğimiz vatandaşlarımız ve yıkıma uğrayan şehirlerimiz bu seçim kampanya döneminin hassas ve acılarımıza saygı çerçevesinde tezahür etmesini mecburiyet haline getirmiştir.

AYRICALIKLI MEVKİ

MHP’nin gücüne güç kattınız. Milletvekili Aday Listesi’nde ister olunuz isterse de olmayınız, bilmenizi isterim ki dava ve yol arkadaşımız olarak nazarımızda her zaman ayrıcalıklı mevkiiniz olacaktır.”

OLAĞANDIŞI HAREKET

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da adaylık başvuru trafiğinde olağan dışı hareketler gözlemlediklerini belirterek, “Çok sayıda aday adaylığı girişiminin FETÖ ve PKK iltisaklı unsurlar tarafından yönlendirildiği tespit edilmiştir” dedi. Başvuru kaydı kabul edilen aday adayı sayısı 1894 kişi oldu. Sadece internet üzerinden başvuranların sayısı ise 2 bin 804 olarak belirtildi. Yalçın, “Zillet ittifakı lehine mevki kazanmaya yönelik olduğu düşünülen söz konusu teşebbüsler, MHP’nin aday adayı listesine sızma girişimidir” dedi.

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#MHP#Semih Yalçın#FETÖ

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