Bahçeli’den adalet mesajları

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DEVLET ADALETİ GERÇEK ANLAMDA TESİS ETMELİ: “Devlet, vatandaşlarını sadece dıştan gelen tehlikelere karşı korumaz, aynı zamanda içten gelecek saldırılara karşı da korur. Devletin bu düzeni sağlarken ilk amacı, adalet ilkesini gerçekleştirmektir. Adaletin, adaletsizliğin düşmanı olduğu, adaletin tesisinin devletin çekirdeğini meydana getirdiği tarihsel bir hakikattir. Hukuk ve adalet; devletin hem varlık nedeni hem meşruluk aracı hem de eli, kolu ve silahıdır. Hukuk ve adaleti devletin hem varlık sebebi hem de meşruluk aracı olarak ele alırken bu konudaki ahengin sağlanmasında çok hassas olmak lazımdır.

HALK ADİL DAVRANDIĞINA İNANMAZSA: Şöyle ki; halk, kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa, o zaman koruma görevini yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan bir sisteme itaat sağlanır, ama bağlılık sağlanmaz. Bu bir gerçekliktir. Bağlılığın sağlanamadığı bir toplumsal ve siyasal ortam ise en küçük bir istikrarsızlıkta ciddi düzeyde kırılganlaşır. Ardından devlet yapısı dejenere olur. Sistemde aksaklıklar yaşanmaya başlanır. İşte bu nedenle böyle bir sarsılmaya meydan vermemek için devletin adaleti gerçek anlamda tesis etmesi gerekir.

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ALFABE ADIMLARI ÇOK DEĞERLİ

Bahçeli “Diğer taraftan bizim kadim varlığımız devletli bir millet olmamız gerçeğine dayanır” diyerek şöyle devam etti: “Tarihsel devlet tasavvurumuzdan hareketle idealimiz, ‘Türk ve Türkiye Yüzyılı’nda da güçlü bir ülke olarak devletimizin temel işlevleri olan güvenlik, refah ve huzuru daim kılmak, gelişimi sürdürebilmektir. ‘Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın dayanaklarının ilki ‘Türkçe Dünya Kurma’ idealidir. Bütün diğer dayanakların çatı kalıbı ve yüksek idealimizdir. Devlet, gücünü töreden alır. Devlet düzenini töre sağlar. Kültür ve sanat, milletlerin en temel değerlerinden birisidir. Türk Devletler Teşkilatının ortak alfabe hususunda atmış olduğu adımlar ise çok değerlidir. Zira bir dil kurmak bir dünya inşa etmektir.”

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