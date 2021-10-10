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Bahçeli’den ABD’ye: ‘Terörist görmek istiyorsa yeni dostlarına baksın’

#Devlet Bahçeli#Ülkü Ocakları#ABD
Bahçeli’den ABD’ye: ‘Terörist görmek istiyorsa yeni dostlarına baksın’

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı’nda yaptığı konuşmada ABD’ye, “ABD Temsilciler Meclisi, terörist görmek istiyorsa, teröristi tanımak ve bilmek merakındaysa Ülkü Ocakları’na değil, yeni dost ve müttefiki yanaşmalarına bakmalıdır. Ülkü Ocakları’ndan terörist değil, terörizmin can düşmanı çıkar” diye seslendi.

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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Ankara Spor Salonu’nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de katılımıyla Türk Gençliği Büyük Kurultayı düzenlendi. Yaklaşık 60 bin kişinin katıldığı belirtilen Kurultay’da 81 ilden gençler yer aldı. Katılımcılar Kurultay’da aralarında Mustafa Yıldızdoğan ve Ali Kınık’ın da bulunduğu sanatçıları dinledi. “Durma ilerle, evlatların seninle, hareketin Lideri Devlet Bahçeli” sloganları eşliğinde salona gelen MHP Lideri, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın verdiği kalem ve Zülfikar hediyesi üzerine gençlere “Elinizde her zaman bir kalem olsun ama yeri geldiğinde de bir Zülfikar bulunsun” mesajını verdi. Bahçeli, salonda yaptığı konuşmada özetle şunları aktardı:

SOKAKLARA TESLİM EDEMEYİZ

“Bu can bu bedene dar olsun ki, Türkiye’nin diz çöktüğünü hiç kimse göremeyecektir. Kışı geçiririz geçirmesine, ama yediğimiz ayazı asla unutmayız. Biz gençliğimizi sokakta bulmadık, sokaklara teslim edemeyiz. Gençliğin sokağa düşmesi, geleceğimizin ayağa düşmesidir.

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Fikirleri her an gelişmeye açık bulunmalıdır. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü’nün otomobiline yarı çıplak çıkıp üzerinde tepinen mahlûkatın Türk gençliğine mensup olması imkânsızdır.

ÖĞRENCİ ARAYAN BURAYA BAKSIN

Grup kürsüsüne CHP ve HDP iltisaklı kebapçıyı çıkarıp, sözüm ona bize nazire yapan, HDP’li bölücü kebapçıların gönlünü almak için bir zamanlar methiyeler düzdüğü partisini taşlayan ekmeksizler, haydi çıkın da bir eşkıyayı kürsülerde konuşturun. Öğrenci arayan CHP, İP, HDP ve diğerleri gelsinler de buraya baksınlar. Almanya’dan ABD’ye kadar Ülkü Ocakları’yla kıyasıya uğraşanlar, işitin bu salondan yükselen mesajı, sizden korkan sizin gibi namert olsun.

Bahçeli’den ABD’ye: ‘Terörist görmek istiyorsa yeni dostlarına baksın’
Gençlik Kurultayı’na katılan binlerce genç Bahçeli’yi böyle selamladı.

SİZDEN ÇEKİNEN ÇÜRÜYÜP GİTSİN

Yaramız yok, gocunacak halimiz de yok. ABD Temsilciler Meclisi, terörist görmek istiyorsa, teröristi tanımak ve bilmek merakındaysa Ülkü Ocakları’na değil, yeni dost ve müttefiki yanaşmalarına bakmalıdır. Ülkü Ocakları’ndan terörist değil, terörizmin can düşmanı çıkar. Ülkü Ocakları’nda haydut değil, haydutlara dünyayı dar edecek inanmışlar yetişir. Sizden kaçınan, sizden çekinen sizin gibi çürüyüp gitsin. Davamızdan, hak bildiğimiz yoldan dönersek de gök girsin kızıl çıksın. Hamdolsun, ABD, Ülkü Ocakları’nı kahraman görmüyor, bu şekilde değerlendirmiyor.

Onların kahramanı zillettir, PKK’dır, PYD’dir, YPG’dir, FETÖ’dür, DEAŞ’tır, terörizmin diğer eli kanlı örgütleridir.”

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SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI CİDDİ RİSK

Bahçeli, gençlere “Kazandırdığından daha fazlasını doğru ve temiz kullanımdan ziyade karanlık operasyonları, yalan ve dedikoduyla pekişmiş haberleri servis ağına dönüşen sosyal medya platformlarının bu haliyle devamı, geleceğimiz için ciddi risk ve tehditler içermektedir. Türk gençliğinin sosyal medyayı ve interneti doğru, dengeli, kıvamında ve bilgi amaçlı kullanımı sosyal barış ve toplumsal huzur açısından mühimdir. Gençliğe bakınca x, y, z görmüyoruz, alayını evladımız ve yıkılmaz Türk gençliğinin sahiplenilmesi gereken bir parçası değerlendiriyoruz” dedi. 

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Bahçeli’den ABD’ye: ‘Terörist görmek istiyorsa yeni dostlarına baksın’
Devlet Bahçeli’ye bir kalem ve Zülfikar hediye edildi.

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#Devlet Bahçeli#Ülkü Ocakları#ABD