Bahçeli’den 6’lı masa yorumu: Aile dramı yaşanıyor

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 18’inci Dönem Sertifika Töreni’nde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Saraçhane’de rol kapma derdine düşenlerin bu yeni yüzyılı, bırakınız anlamasını, varlıklarını ibra etmeleri ve iddiayla sürdürmeleri bile akla ziyan bir haldir. Babayla oğul arasındaki gelgitli sürece müdahil olan ablaların ‘biz de varız’ çıkışı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni iki partinin kazandığını çatık kaşlarla hatırlatıp ikilik çıkarması, malumu olduğumuz bir menfaat çatışmasıdır. Ne var ki karşımızdaki siyaset tablosunda bir aile dramı yaşanmaktadır. Baba ile oğul çekişmeli, babayla abla ihtilaflı, oğul ile abla kumpasçı, diğerleri de kendi siperlerinde seyircidir. Velinimeti olan ittifak ortağına ‘çarparım’ diye tehditler savuranların nesine itibar edelim? Siyaseti miras paylaşımına ve tarla kavgasına dönüştüren akılsız talancıların neyine bakalım? Türkiye’ye çamur atmakla kalmıyor, birbirlerini de çamura batırıyorlar.”