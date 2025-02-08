Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Kentsel dönüşümü hızlandırmak acil ihtiyaç

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Geçirdiği kalp kapakçığı operasyonu nedeniyle tedavisi süren MHP Lideri, X hesabından özetle şu açıklamayı yaptı: “6 Şubat depremlerinin kapsam ve kuvveti çok şiddetliydi. Fakat Türk milletinin dayanışma ve yardımlaşma kudreti bundan çok daha diri, zinde ve güçteydi. 6 Şubat 2023 tarihinden bu yana depremden etkilenen illerimiz çok şükür yeniden ve jet hızıyla inşa edildi. İki yılda 201 bin 580 konut, köy evi ve işyeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Bu yılsonuna kadar da 452 bin 983 bağımsız yapının tamamlanıp tesliminin sağlanmasıyla toplamda 654 bin 563 konut hedefine inşallah ulaşılmış olacaktır. Ege Denizi’nde yaşanan deprem fırtınasıyla birlikte tekrar nükseden büyük deprem ihtimal ve ihbarlarını dikkate alarak kentsel dönüşümü hızlandırmak, bu konuda da yerel yönetimlerin daha fazla inisiyatif almalarını temin etmek acil bir ihtiyaçtır.

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TEBRİK EDİYORUM

Son iki yıl içinde geceli gündüzlü muhteşem bir mücadele örneği sergileyen Sayın Cumhurbaşkanımızı, Çevre, Şehircilik ve İklimi Değişikliği Bakanımızı, ilgili tüm bakanlarımızı, bürokratlarımızı, milli duyarlılık timsali bir kısım sivil toplum kuruluşumuzu, bilcümle devlet görevlilerimizi ve büyük Türk milletini gönülden ve hürmetle tebrik ediyorum.”