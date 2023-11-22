Bahçeli’den 50+1 çıkışı

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘50+1 sisteminde değişiklik olabileceği’ yolundaki sözlerinin ardından dün partisinin grup toplantısında bu konuda özetle şöyle konuştu:

CUMHURBAŞKANI’NIN DEĞERLENDİRMELERİ: Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ana omurgası, can evi, demokratik güvenliği olan yüzde 50+1 oy nisabıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Değerlendirmeleri siyasetin ve kurulan ittifakların parçalı yapısına bakıldığında tutarlı ve anlamlıdır. Fakat bu konuda bizim geçmişten bugüne söylediğimiz sözler de bellidir ve esasen hiç değişme göstermemiştir.

DÜN NE DEMİŞSEK BUGÜN AYNI ÇİZGİDEYİZ: 16 Kasım 2021’de de ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milli bekanın güvencesidir. Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50+1’dir. Yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal teşkil edecek, model olacak bir şeklidir. Dikkat buyurunuz, milletvekili, muhtar seçmiyoruz, cumhurun bütününü temsil edecek Cumhurbaşkanı seçiyoruz’ demiştim. MHP olarak, dün ne demişsek bugün aynı çizgide, aynı düşüncede, aynı görüşteyiz.

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DOĞASINI ZEDELEMEYECEK TAMİRAT: Ancak Cumhur İttifakı olarak konuşup tartışarak orta yolun, makul çözümün, yeni sistemin doğasını zedelemeyecek tamirat ve onarımın karşılıklı uzlaşmayla yapılacağının inancına da sahibiz. Cumhurbaşkanımızın açıklamasını çarpıtıp Cumhur İttifakı etrafında tefrika imal eden meczuplara prim vermeyiz.

KİMSENİN SIRTINA BİNMEDİK: Bazı zekâ özürlülerin, ‘Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak mı?’ diye yazı kaleme almaları, AK Parti ile MHP arasında sorun olduğundan bahsetmeleri, fitne tezgâhı açmaları alçak bir teşebbüsdür. Kimsenin sırtına binmedik, hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik.”

İTTİFAKIN BOZULMASINA GEÇİT VERMEYİZ

Bahçeli “Cumhurbaşkanımızla diyaloğumuz hasbidir, harbidir, haysiyetlidir, hakseverlik üzerinedir, saygı ve sevgi temellidir, hiç kimse de aramıza giremeyecektir” diyerek şöyle konuştu:

“Cumhur İttifakı’nda pazarlık, ihtilaf yoktur. Cumhur İttifakı’nın devamından yanayız, hiçbir şart altında da bu ittifakın bozulmasına kendi adımıza söylüyorum, geçit vermeyeceğiz. Herkes mesajı aldı ve anladı. Dedikodu çarkınız bize sökmez, ittifakımızı öğütemez.”