Bahçeli’den 4 öneri

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Yazılı açıklama yapan Bahçeli, özetle şu görüşleri dile getirdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti sırasında kaç uçakla gittiğini sayıp Külliye’nin güvenlik harcamalarının çetelesini tutan, bunu da emeklilerimizi provoke etmek için kullanan organize ihanet ve terör şebekesinin devlet hazinesine deyim yerindeyse hortum bağlaması utanç duyulacak bir tenakuzdur. PKK’nın milis unsuru olan DEM’in TBMM’de 57 milletvekili bulunmaktadır. Devlet hazinesine yıllık maliyeti 116 milyon 280 bin liradır. Daha vahimi de DEM’in 2024 yılında Hazine’den aldığı yardım miktarının yaklaşık 658 milyon lira olmasıdır. Gelişmeler karşısında ilk önerim, 57 DEM milletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek Hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır.

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- İkinci önerim, teröre yardım ve yataklık yapan, somut delillerle suçu sabit görülen sözde milletvekillerinin görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanarak acilen mahkemeye çıkarılmasıdır.

- Üçüncü önerim, yeni anayasa sürecinde Anayasa Mahkemesi statüsünün, üye yapısının, yargılama usullerinin radikal şekilde ele alınarak yeniden yapılandırılması ya da bu mahkemenin kapatılmasıdır.

- Dördüncü önerim de TBMM Genel Kurulu’nda anlam ve ahlaki bağlayıcılığını temelden kaybeden kürsü dokunulmazlığı sınırlarının yeni baştan çizilmesidir.” ◊ ANKARA-