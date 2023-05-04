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Bahçeli’den 3 Mayıs mesajı: Milliyetçiler alet olmayacak

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#Devlet Bahçeli#3 Mayıs Türkçülük Günü#Türk Milliyetçiliği
Bahçeli’den 3 Mayıs mesajı: Milliyetçiler alet olmayacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Küresel angajmanlara göre politika belirleyenlere, yabancıların destek ve dönemsel ilgilerini çekebilmek maksadıyla marazi ve mahsurlu işbirliği içine giren siyasi devşirmelere Türk milliyetçileri dün alet olmamış, bugün de ortak olmayacak” dedi.

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MHP Lideri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Türk milliyetçiliği devleti kuran, vatanı kurtaran, milletin tarihsel ve kültürel varlığını şuurla savunan, aynı şekilde milli birlik ve dayanışma hissiyatını felsefi bir derinlikle sahiplenen fikir zenginliğidir. Türk milliyetçiliği, Türk milletinin özü, istiklal ve istikbal iradesinin özgüvenidir. 3 Mayıs 1944 Türk milliyetçiliğinin toplum ve siyaset alanına cemre gibi düşüşünün de miladıdır. Davasının onuruyla bezenmiş merhum ve muhterem büyüklerimiz hiçbir çileye, hiçbir işkence ve zulme boyun eğmemişler, inançlarından, irfanla pekişen milliyetçi iradelerinden asla taviz vermemişlerdir. Devletimizin kurucu fikrini tabutluklara hapsetme niyet ve hedefi çok şükür başarılı olamamıştır. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey başta olmak üzere, 3 Mayıs 1944’ün tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum.”

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#Devlet Bahçeli#3 Mayıs Türkçülük Günü#Türk Milliyetçiliği

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