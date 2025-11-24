×
Bahçeli'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 00:37

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında "Yaşayan medeniyet ve millet varlığımızın asıl gücü ve güvencesi öğretmenlerimizdir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır" notu ile yayımladığı mesajında, medeniyetin, bir milletin müşterek çabasıyla ortaya çıkan sürdürülebilir yüksek seviyenin tanımı olduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türk-İslam medeniyetinin dayandığı esaslar, kalem, kelam ve kitaptır. Yaşayan medeniyet ve millet varlığımızın asıl gücü ve güvencesi öğretmenlerimizdir. Muhterem öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmetler diliyor, görevini sabır ve sağduyuyla ifa eden tüm öğretmenlerimize başarı dileklerimle birlikte sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

