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Bahçeli’den '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' mesajı

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#Devlet Bahçeli#18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü#Anma Mesajı
Bahçeli’den 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 01:29

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajda, "110 yıl önce Çanakkale'yi geçemeyenler, ebediyete kadar Türkiye'yi geçemeyecekler" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. MHP’nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan mesajda, "110 yıl önce Çanakkale'yi geçemeyenler, ebediyete kadar Türkiye'yi geçemeyecekler. Kökeni, mezhebi, meşrebi ve memleketi ne olursa olsun aziz ecdadımız, Türk bayrağının altında toplanarak millet olmaktan kaynaklanan hak ve kazanımlarımızı tarihin derinliklerinde cesaret ve dirayetle nasıl muhafaza etmişse, bugün de aynısının yine tekrarlanabileceğine yürekten inanıyorum. Türk milleti, ayrışma, bölünme ve farklılaşma tuzaklarına düşmeden, oynanan oyunların farkına vararak dünün muhteşem mücadelelerine sahip çıkacak ve elbette feyzalacaktır. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü müftehir bir vicdanla kutluyor, bize bu zaferi emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cephe komutanları olmak üzere, kahraman şehitlerimize, gözü pek neferlerimize Cenabı-ı Allah'tan rahmetler diliyor, hepsini minnet ve şükran hislerimle yad ediyorum" ifadeleri yer aldı. 

 

 

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#Devlet Bahçeli#18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü#Anma Mesajı

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