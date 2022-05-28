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Bahçeli: Yılmayız yıkılmayız

#Devlet Bahçeli#MHP#Ankara
Bahçeli: Yılmayız yıkılmayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bizim gidecek bir yerimiz yoktur. Gitmeye niyetimiz yoktur. Göndermek için tertip içinde olanları da doğduklarına pişman etmek boynumuzun borcudur” dedi.

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Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde ‘Ülkücü Şehitleri Anma Günü’ programında konuşan Bahçeli, özetle şunları söyledi: “Milliyetçi, ülkücü hareket ihtiyaç hasıl olursa, karanlık emeller bir kez daha sahneye çıkarsa, bilinmelidir ki mazisindeki emsalsiz fedakarlıkları tekrarlamaya, Türk milletinin geri dönmeyi düşünmeyen 57’nci Alayı olmaya hazırdır. Şu hatırlatmayı özellikle yapmak isterim ki Türk milleti üzerinde kimlerin hain ve hasmane planı varsa, milliyetçi, ülkücü hareketin de onlarla kapanmayacak hesabı vardır. Ve yeri geldiğinde bu hesap kıran kırana görülecektir. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, başaracağız.”

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#Devlet Bahçeli#MHP#Ankara

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