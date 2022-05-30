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Bahçeli: Yıkım yok israf yok

#İstanbul'un Fethi#Devlet Bahçeli#Millet Bahçesi
Bahçeli: Yıkım yok israf yok

İstanbul’un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni’ne katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Millet bahçesi kucaklaşmanın adresidir. Atatürk Havalimanı’nda yıkım yoktur, israf yoktur, heba edilmiş miras yoktur. İstanbullu kardeşlerimi ferah ve sefaya kavuşturacak ihya vardır” dedi.

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Bahçeli törende özetle şunları söyledi:

“Ne güzel de söylemiş, merhum şairimiz Kısakürek, her şafak hisarlarda oklar çıkar yayından, hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı’ndan, Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar olmaz... İstanbul, İstanbul...

Selam olsun sana yedi tepeli İstanbul. Gıpta edilecek bugünkü coşku sağanağıyla emin olun gurur duyuyorum. Fetih onuru bağımsızlık ve beka onurumuzdur. Minareleri şehadet parmağı gibi İstanbul övünç madalyamızdır. Dünyanın en büyük Türk - İslam kentine yapılan her hizmet dua bereketidir. Memnuniyetle müşahede ediyorum ki, uzun yıllar hasretin ve vuslatın buluşma noktası olan Atatürk Havalimanı, 5 milyon metrekarelik yeşil örtüyle örtülecektir. Milletimizin yaşam alanı genişleyecek, şehrin birikmiş stresi tasfiye edilecektir. Bina ve peronların müze sanat merkezi olarak kullanıma sokulması tarihin çağrısına cevap vermek anlamına gelecektir. Millet bahçesi kucaklaşmanın adresidir. Müflis ve iki yüzlü siyasetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine Atatürk Havalimanı’nda yıkım yoktur, israf yoktur, heba edilmiş miras yoktur. İstanbullu kardeşlerimi ferah ve sefaya kavuşturacak ihya vardır. Atatürk isminin silinmesi kimsenin hatırına ve gündemine gelmemiştir. Fakat aklını kiraya verenler siyasetini rehin bırakanlar vicdanını esir düşürenler akletmek şöyle dursun, ne ahde vefayı bilirler ne ahlakı tanırlar ne de vatan millet sevgisine bağlı kalırlar.”

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#İstanbul'un Fethi#Devlet Bahçeli#Millet Bahçesi

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