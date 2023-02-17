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Bahçeli Vakfı 11 depremzede çocuğa bakacak

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#MHP#Bahçeli Vakfı#Devlet Bahçeli
Bahçeli Vakfı 11 depremzede çocuğa bakacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli Vakfı olarak, ‘Büyük Felaketin Mucize Çocukları’na sahip çıkmak, iyi yetişmelerini temin etmek amacıyla elini taşın altına koyduğunu belirtti.

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MHP Lideri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özetle şunları aktardı:

“Kurucusu olduğum Devlet Bahçeli Vakfı olarak, ‘Büyük Felaketin Mucize Çocukları’na sahip çıkmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, gözyaşlarını silmek, acılarını dindirmek, iyi yetişmelerini temin etmek amacıyla biz de elimizi taşın altına koyuyoruz.

DESTEK VERECEĞİZ

Buna göre afet bölgesi ilan edilen illerimizin her birinden; eğer varsa ailelerinin müsaadesi, yoksa devletin yetkili kurumlarının onayıyla, 0-5 yaş grubunda bulunan bir evladımızın insani sorumluluğunu fedakarca üstlenmeye hazır olduğumuzu açıklıyorum. Bu yaş grubundaki yavrularımızın beslenme ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanında iş ve yuva sahibi olmalarına kadar maddi ve manevi desteği sağlamaya kararlıyız.” 

 

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#MHP#Bahçeli Vakfı#Devlet Bahçeli

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