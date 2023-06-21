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Bahçeli: Üniversite sınavlarını kaldıracağız

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#Bahçeli#Üniversite#Sınav
Bahçeli: Üniversite sınavlarını kaldıracağız
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 07:00

MHP Lideri Bahçeli, “Çağa ve zamana yönelik mesajlarımızın taşıyıcı kolonu gençlerdir. Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir” dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında özetle şunları kaydetti:

“Çağa ve zamana yönelik mesajlarımızın taşıyıcı kolonu gençlerdir. Hayat, okulla-ev arasında gidip gelen rutin bir güzergâh değildir. Bize düşen öğrencilerimizi ve gelecek nesillerimizi o sınavdan çıkarıp bu sınava sokarak hayatı çoktan seçmeli test mekaniğine, kısır döngü halini almış tekdüze öğretim mantığına havale etmemektir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmanın koçbaşı gençlerimizdir. Biz gençliği sınavlarla veya karnelerle bulmadık, bu yolla da kaybetmeyiz, kaybedemeyiz, kaybetmeyeceğiz. Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir.

HER AN SEÇİM OLACAK GİBİ HAZIR OLMALIYIZ

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Her an seçim olacakmış gibi bütün demokratik ihtimallere hazır olmak zorundayız. Türkiye yeni bir seçime doğru ilerleyiş kaydetmektedir. Mahalli İdareler Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde yapılacaktır. MHP seçimlere hazırlık sürecini başlatmıştır. Sosyal ve ekonomik meselelerin kalıcı çözümle buluşturulması amacıyla yasama faaliyetleri hızlanacaktır. Emeklilerimize, memurlarımıza, esnaflarımıza, dar ve sabit gelirli insanlarımıza aşama aşama müjdeli haberler verilecektir.

EKONOMİ İÇİN GEREKEN TEDBİRLER

MHP’nin faize bakışı bellidir. Teorik ve pratik uygulamada, faiz artışı yatırımı caydıran, üretim çarkına çomak sokan, müteşebbislerimizin gücünü zayıflatan, kredi ihtiyacını pahalandıran politik bir tercihtir. Ancak Türkiye’nin ekonomik istikrarı ve ekonomik huzuru elde etmesi için de alınması gereken kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır ve parlak geleceğimiz için bugünkü külfete katlanmak kaçınılmaz hale gelmektedir.”

‘NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE’ YÜZÜĞÜ

MHP Lideri Bahçeli’nin özel olarak yaptırdığı yüzüğü ve rozeti yine gözden kaçmadı. Yüzük ve rozette at üstünde yayını gererek ok atan figürün altındaki ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ ifadeleri dikkat çekti. 

Bahçeli: Üniversite sınavlarını kaldıracağız


 

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#Bahçeli#Üniversite#Sınav

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