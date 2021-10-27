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Bahçeli: ‘Türkiye’ye muhtıra verdiler, suikasttır’

#Büyükelçi#Osman Kavala#Devlet Bahçeli
Bahçeli: ‘Türkiye’ye muhtıra verdiler, suikasttır’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 büyükelçinin Osman Kavala açıklaması için, “10 büyükelçi Sorosçu Kavala’yla aynı mevziye girerek Türkiye’ye bir nevi muhtıra vermiştir. Bu muhtıra ahlaksızlıktır, egemenlik haklarımıza suikasttır, hukuk güvenliğimize saldırıdır. Büyükelçiler, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve demokrasi onuruna sabotaj yapmışlardır” dedi.

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Bahçeli partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı’nda özetle şunları kaydetti: “ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından seviyesiz bir açıklama yapılmış, Türkiye’ye hukuksuz bir çağrıda bulunmuşlardır. Uluslararası hukuk ile diplomatik teamüller çiğnendiği gibi, Türkiye’nin iç hukuk düzeni ve egemen eşitliği 10’lu büyükelçi grubu tarafından hedef alınmıştır. Osman Kavala’nın avukatlığına soyunmuşlardır.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKAR

10 büyükelçi Sorosçu Kavala’yla aynı mevziiye girerek Türkiye’ye bir nevi muhtıra vermiştir. Bu muhtıra ahlaksızlıktır, egemenlik haklarımıza suikasttır, hukuk güvenliğimize saldırıdır, bağımsızlığımıza kumpastır, bunlardan dolayı gayri meşrudur, gayri kanunidir. Şayet G-20 Toplantısı öncesinde Türkiye’ye mesaj vermek için büyükelçileri maşa gibi kullanan birileri varsa, nal toplayacaklarını hatırlatmak isterim. ABD’nin Ankara Büyükelçisi’nin başını çektiği 18 Ekim bildirisinden geri adım atılması anlamlıdır, yerindedir. Kavala ile ilgili önerimiz ise şudur: Bu Sorosçu’nun mahkemesi karara bağlanır ve hüküm verilirse, önce cezasını Türkiye’de çekmesi, sonra da vatandaşlıktan çıkarılarak 10 büyükelçiden birisinin ülkesine gönderilmesi artık milli bir zarurettir.

YA PARAMIZI YA UÇAKLARI

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ABD terör örgütü PKK/YPG’ye silah verirken, Türkiye’nin ödediği F-35 uçaklarının parasını iadeye şu ana kadar yanaşmamıştır. Bu ülke haydut devlet durumuna düşmek istemiyorsa, ya paramızı ya da bedelini ödediğimiz uçakları vermekle yükümlüdür.”

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#Büyükelçi#Osman Kavala#Devlet Bahçeli

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