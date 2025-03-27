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Bahçeli: Türkiye karanlık oyunlara gelmeyecek

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#Devlet Bahçeli#Ekrem İmamoğlu#Bahçeli
Bahçeli: Türkiye karanlık oyunlara gelmeyecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de düzenlenen protestolara tepki göstererek, “Türkiye oyuncak değildir, karanlık oyunlara gelmeyecektir” dedi.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bahçeli, özetle şunları vurguladı:

“Saraçhane provokasyonuyla Türkiye’nin önünü kesmek için kuyruğa giren hastalıklı CHP’sinden yasadışı sol gruplara kadar alayı düşmanları aratmayan bir çizgide pozisyon almışlardır. Vandallığa demokrasi nöbeti diyecek kadar gerçeklerden kopmuş, milletine ve devletine yabancılaşmış bohem ve bonservis bedeli çoktan ödenmiş bir muhalefet anlayışı karşımızdadır. Ülkemizin yükselen değer ve prestijinin gözle görülür şekilde hız ve ivme kazandığı bir dönemde Saraçhane komplosunu birden bire devreye alanlar, Türk ve Türkiye düşmanlarına rehin düşen ve bundan mülhem batıla hizmetkâr olan işbirlikçilerdir. Maske takıp polisimize taş atan, balta fırlatan, havai fişekle saldıran, asit saçan alçakların demokrasi, hukuk veya özgürlükle hiçbir ilgisi ve ilişkisi yoktur.

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CAN PAHASINA SAVUNACAĞIZ

Sayın Cumhurbaşkanımızın merhume ve muhterem annesine edilen küfürler kimlerin köprübaşlarını tutmak için sokaklara çıktığını göstermektedir. Şahsımın tedavi süreciyle ilgili fitne ve dedikodu kampanyası üreten şeytani niyetlerin sokak anarşisini nasıl da alevlendirmek istedikleri malumumuzdur. Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız. Türkiye oyuncak değildir, karanlık oyunlara gelmeyecektir.”

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#Devlet Bahçeli#Ekrem İmamoğlu#Bahçeli

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