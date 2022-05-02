Bahçeli: Türkiye, inşallah iki bayram arasında terör belasından kurtulur

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli'nin anıt mezara karanfil bırakması ardından Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi. Basın mensuplarına açıklama yapan Bahçeli, "Bildiğiniz gibi bayram sürecinde acılı günlerimiz de olmuştur. Özellikle kesintisiz sürdürülmekte olan terörle mücadelede sınır ötesi ve yurt içerisinde şehitlerimiz verilmiştir; ama bunun karşılığında terörün önemli ölçüde kökü kazınmıştır. Bu süreç devam edecektir. İnşallah iki bayram arasında Türkiye barışa, huzura, kardeşliğe kavuşur ve böylelikle terör belasından da kurtulmuş olur diye düşünmekteyiz" dedi.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin ile görüşeceğiz Haberi Görüntüle

'KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI CHP'YE YAKIŞMAMAKTADIR'



Bahçeli, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Gezi için kurulan mahkemenin Nazi mahkemelerinden farkı yok" açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in son dönemlerdeki konuşmaları çok köklü bir siyasi kurum olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına yakışmamaktadır. Bir taraftan Türkiye'nin kurucu partisi olarak iddia edeceksiniz, öbür taraftan Atatürk'e büyük ölçüde sahip çıktığınız iddiasını taşıyacaksınız, öbür tarafta da Atatürk'ün ve milletimizin ortaya koymuş olduğu ortak değerlerini tahrip eden her türlü konuşmayı rahatlıkla yapabilecek bir duruma gelmiştir. Eğer Nazi mahkemelerini incelemek istiyorsa Almanya’da özel dostları vardır, o dostlarından gerekli bilgileri alabilirler" diye konuştu.

Haberin Devamı

Haberin Devamı