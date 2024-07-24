Bahçeli: Türk milleti köpekleri dost sayar

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün MHP Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin özetle şu mesajları verdi:

(Meclis komisyon görüşmeleri süren ve hayvanseverlerin sokak köpeklerinin “barınaklarda ölüme mahkûm edileceği” eleştirisini yönelttiği kanun teklifi) Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. Bu sebepten dolayı köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur. MHP de üzerine düşeni yapacaktır. Hiç kimse merak etmesin. Köpekleri dost olanlar, köpekleri dost zannedenler, sokaklara dökülerek köpekleri taşlamaya devam etmesinler. Onlar Cenabı Allah’ın bir yaratığıdır.

BIDEN’IN KENDİSİ TASFİYE OLDU

Biden’ın gidişi bir müjdedir, Netanyahu’nun gidişi de ikinci müjde olacaktır. Muhalefetin umut bağladığı, siparişiyle siyaset yaptığı, bölücülerin ve teröristlerin kukla olarak hizmet ettiği Joe Biden’ın, ABD Başkanlık yarışından çekilmesi bölgesel ve küresel zeminde etkileri olacak bir gelişmedir. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve iktidarını devirme planı yapanların kendileri tasfiye olmaktadır. ABD’nin tazyikiyle güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletinin bağlantı noktaları, yol haritası, ana güzergâhı kahraman TSK’nın mücadelesi ve iktidarın dirayetiyle berhava edilmiştir.

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CHP İLE DEM ATEŞLE OYNUYOR

Türkiye’nin bölünmesi hususunda kapalı devre işbirliği halinde olan ve siyasi ortaklık kuran CHP ile DEM’in ateşle oynadığı malumlarınızdır. DEM’lenen CHP milli güvenliğimize zarar vermektedir. CHP Genel Başkanı’nın, ‘tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını’ iddia etmesi, ülkesine ve milletine itibar etmeyen bir siyasetçinin deli saçmasıdır. Halbuki Türkiye, ekonomisi güven verici adım ve hamlelerle istikrarlı ve umut uyandıran bir yükseliş kulvarındadır.

NORMALLEŞME ÇAĞRILARI BALDIRAN ZEHRİ

CHP’nin tek yaptığı bol keseden atıp tutmaktır. Üstelik parti içi gerilim ve hesaplaşmalar, CHP yönetimini sürekli zora sokmakta, gündeme değiştirme hevesi de kursaklarında kalmaktadır. Krizlerin, kulislerin ve kutuplaşma dalgalarının partisi CHP’dir. CHP yönetiminin yumuşama veya normalleşme çağrıları zemzem diye ikram edilen baldıran zehrinden başka bir şey değildir.”

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154 KİŞİLİK DOSYA ELİMİZDE

MHP’ye suçlamalarda bulunan 154 kişinin isminin olduğu bir dosyayı da basın mensuplarına gösteren Bahçeli, şunları kaydetti: “Bazı çevreler, 2024’ün içerisinde MHP’ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralar, yalanlar, hakir görmeler, suçlamalarda bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. MHP olarak basın mensupları olan değerli kardeşlerime, bu gerçeği hatırlatmak istedim. Sizlerle çok zaman beraber oluyoruz ama televizyonlarda ayrıldığımız şahsiyetler var. Onları kabul etmekte zorlanıyoruz ama yakın takip altındayız. Şu görmüş olduğunuz liste, kimin hangi gün, hangi saatte, hangi programda nasıl konuştuklarının, kimlerle konuştuklarının MHP’ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir, günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir.

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HUKUKİ ZEMİNDE HESAPLAŞACAĞIZ

Eylem hukuki nitelikli olacaktır. ‘Bizi hedef gösteriyorlar’ saçmalığından da korkaklığından da kendilerini kurtarsınlar. Onlarla muhatap olmayı dahi kabul etmeyiz ama hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız. Bizlere her türlü hakareti yapıyorlar. Saldırıyorlar, iftira ediyorlar, olayları olduğundan fazla saptırıyorlar. Konuşmaması gerekenleri konuşmaya mecbur ediyorlar. Bütün bunları dikkate alarak, sizler cevap verdiğiniz takdirde, ‘bakınız bizi hedef gösteriyorlar’ diyorlar. Bizim hedefimiz adalettir, kendileri muhattabımız dahi değildir.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın toplantısında “Sinan Ateş davasında televizyon programlarında yorum yapan kişiler” yazılı bir dosya gösterdi.