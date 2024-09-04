Bahçeli: ‘TSK’mız övünç madalyamız’

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti: “TSK’yı maksatlı biçimde hastalıklı ve hasmane tartışmaların içine çekme gayreti vahim bir hatadır ve bundan kazanç umanlar sukutu hayale uğrayacaklardır. TSK’mız ilelebet övünç madalyamızdır. Darbe dönemleri geride kalmış, o karanlık devirlere süngü çekilmiştir. Bu şaşmaz ve şüphe götürmez hakikati herkes kabul etmek mecburiyetindedir. 300’ü geçen teğmenin kılıçlarını çekip bir başka yemini seslendirdikleri, nihayetinde bunun etrafında günlerdir mahsurlu ve bayağı polemiklerin üretildiği de açık bir gerçektir. İlk başta sorulması gereken soru şudur:

KUTUPLAŞMA DALGASI OLUŞTURULMASIN

Kanunla belirlenmiş yemini müteakiben mezun subayların bir bölümünün dile getirdikleri yemine ihtiyaç duyulmasının mana ve maksadı nasıl yorumlanmalıdır? Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz anılarını ve kutlu eserlerini istismar etmeye, bu çerçevede kutuplaşma dalgası oluşturmaya kalkışmamalıdır. 30 Ağustos’u gölgeleyen, ülkemizi meşgul eden, hasımları ümitlendiren, istismar lobisini heyecanlandıran ikinci yemin hadisesinin her bakımdan netliğe kavuşması zorunludur. MHP bu meselenin yakından takipçisi olacaktır.”

Haberin Devamı

KURTULMUŞ’TAN BAHÇELİ’YE ZİYARET

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş dün MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki makamında ziyaret etti. Kurtulmuş, 40 dakika süren görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “TBMM’de nezaketli bir dilin, olgun demokratik bir müzakereci üslubun, Türk milletinin şanına yakışır bir biçimde hal ve harekatın ortaya konulması; bu anlamda da Meclis’in daha fonksiyonel bir şekilde çalıştırılması için karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Diğer siyasi partilerle de görüşmelerimizi sürdürerek 1 Ekim’den itibaren fevkalade fonksiyonel bir Meclis çalışması için gayret edeceğiz” dedi.