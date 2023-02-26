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Bahçeli: Tribünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur

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#MHP#Devlet Bahçeli#Fenerbahçe-Konyaspor
Bahçeli: Tribünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 19:49

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "​Türkiye'miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında tribünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur" dedi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, dün oynanan Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasında yaşananlar hakkında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında tribünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur. Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır" ifadelerini kullandı.

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BAHÇELİ, MÜSABAKALARIN SEYİRCİSİZ OYNANMASI ÇAĞRISI YAPTI

Bahçeli, kulüp başkanlarına çağrı yaparak, "Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir. Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir" açıklamasında bulundu. 

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