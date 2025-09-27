Bahçeli ‘TRÇ’yi anlattı

Haberin Devamı

Bahçeli, Türkgün Gazetesi’nde yayınlanan değerlendirmelerinde, TRÇ önerisine ilişkin özetle şunları aktardı:

ACİL GÜVENLİK İHTİYAÇLARI

“Türkiye’nin acil güvenlik ihtiyaçları bulunmaktadır. Türkiye, komşularının toprak bütünlüğünü herkesten fazla isteyen ve bunun için en ağır bedelleri ödeyen bir devlettir. Avrasya, tarih boyunca mücadele alanı olmuştur. Avrupa ve Asya’nın birleşimidir. Bunun merkezinde de Hazar Havzası bulunur. Hazar Havzası, Türkiye için bitişik alandır. Türkiye bu havzadan akan hidrokarbon kaynaklarının menfez ülkesi durumundadır. Buradan etki alır, etkide bulunur.

EKONOMİK ÜRETİM DOĞUYA KAYDI

Öte yandan dünyanın ekonomik üretimi doğuya, uzak Asya’ya kaymıştır. Japonya, Çin, Güney Kore, Endonezya, Malezya, Singapur, Hindistan, Pakistan hatta Vietnam gibi ülkelerdeki toplam üretim Batı ülkelerindeki toplam üretimi aşmış, katlamıştır.

Rusya ise tüm sarsıntılara rağmen askeri ve siyasi bir güç olarak varlığını sürdürmektedir. Avrasya’nın ortası Türk Dünyasıdır. Bu bölgede artık bir uluslararası aktör olarak Türk Devletleri Teşkilatı bulunmaktadır. İçinde NATO üyesi olan Türkiye olduğu gibi hem Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü üyesi hem Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi olan Kazakistan ve Kırgızistan da vardır. Keza Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan, Şangay İşbirliği Örgütü’ne de üyedirler. Türk Devletleri Teşkilatı; Batı, Rusya ve Çin arasındaki mücadelede cazibe ve güç merkezi olabilecektir. Bunun için Avrasya coğrafyasının üç gücünün eşit konumda bir araya gelişi esastır. Bunlar Türkiye, Rusya ve Çin’dir.”