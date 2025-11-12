Bahçeli: Terörsüz Türkiye’nin şafağı sökecek

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubunda özetle şunları söyledi: “Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge’ hedefimiz yeni yüzyılda en büyük kozumuz olacaktır. Türkiye kamburlarından kurtuldukça birileri zırvada sürekli yeni bir faza geçmektedir. İyi kılıflı kötü emel sahipleri ne derse desin Terörsüz Türkiye’nin şafağı sökecek, yüreklerimizde dikilen fideler meyvesini yakında verecektir.

MÖNÜ MÜ OLALIM

Terörsüz Türkiye’ye karşı gelenler hele bir itiraf etsinler; terör bitsin mi, bitmesin mi? Küresel ve bölgesel siyaset masasında kartlar yeniden dağıtılırken mönü mü olalım, yepyeni bir millet menkıbesine imza mı atalım?

Aklıselim ve kalbiselim çizgiden savrulmanın bedeli herkes için ağır olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılmaktadır. Meclis’te kurulan komisyon çalışmalarını kısa süre içinde ikmal edecektir. Bizim meselemiz Türkiye’nin yeni bir kurtuluş mucizesiyle zirveye tutunmasıdır. Bizim meselemiz vatandır, millettir, devlettir, al bayrağın altında 86 milyonun tek yürek olmasıdır. Bu arada bizimle milliyetçilik konusunda, vatan ve millet sevgisi hususunda boy ölçüşmeye çalışan siyasi tufeylilere diyorum ki idrak-i meali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi o kadar sıkleti çekemez.”

ATATÜRK MİLLETİN HÜRRİYET MEŞALESİ

MHP Lideri Bahçeli konuşmasında Atatürk’e ilişkin de şunları söyledi: “‘Kuvayı Milliye, namuslu bir insanın yastığının altındaki tabancaya benzer. Namusunu korumak için herhangi bir ümit kalmadığı anda hiç olmazsa şereflice ölmeye yarar’. Bu sözler Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele’ye bakış ve kavrayış derinliğinin veciz bir özeti gibidir. O’nun lügatinde karamsarlığın izinden, askerlik ve siyaset külliyatının her satırında umutsuzluğun koyu sisinden bahsedilemez. Gaz lambasının cılız ışığı altında, işgal ve ihanetin cirit attığı günlerde Şişli’deki üç katlı pembe binada vakit tamam diyerek yola koyulmuştu. Ve maziden atiye hür bir çığlığı aratmayacak heyecanla şunları söylemişti: ‘Umutsuz olmayacağız. Uçurumun kenarındayız. Bizi canlı canlı mezara atmak istiyorlar. Son bir cüret belki kurtarabilir. Anadolu’ya geçiyoruz’. O, bedeniyle fani, ruhuyla baki olduğunun idrakindeydi. Devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet anlayışının canlı timsaliydi. ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözüyle de idrak ettiği gerçeği vurgulamış, timsali olduğu anlayışı seslendirmişti. Hiç kuşkusuz, hiç tereddütsüz, hiç sorgusuz-sualsiz diyebilirim ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin haysiyetidir, Türk milletinin hürriyet meşalesidir. Bu meşale sönmeyecek, hür ve müstakil geleceğimizi ışıtan kutlu eser ve emanetleri asla ziyan edilmeyecektir. Karanlık bir samanlıkta olmayan iğnenin arayışıyla ömür tüketen, bu müflis çılgınlıkla geçmişin kuytularında husumet ve fitne kazıları yapan şeytanlaşmış odakların ıslah olmaları, insafa gelmeleri; artık ellerini ve dillerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten uzak tu