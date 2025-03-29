Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılacak

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MHP Lideri, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:

“Milli hedefimiz ülkemizi kalıcı olarak bayram yerine dönüştürmek, bu suretle sıkılı yumrukları açarak, önyargıları aşarak, vehimleri atarak muhabbet ve musafaha ortamını işlenmeyi bekleyen bir cevher gibi ortaya çıkarmaktır. Bu mühim ve mümtaz hedef doğası gereğince sabır, samimiyet, güven, dürüstlük, empati, hoşgörü, dikkat ve teenni gerektirmektedir. ‘Terörsüz Türkiye’ olarak somutlaşan ve daha önemlisi büyük Türk milletinde makes bulan söz konusu hedefe inşallah ulaşılacaktır. Hiçbir tuzak, hiçbir kumpas, hiçbir komplo, hiçbir kumandalı tertip kararlılığımızı sekteye uğratamayacaktır. Terörsüz Türkiye amaç ve arzusunu bulandırmak, hatta belini kırmak için beşinci kol faaliyeti dış bağlantılı şekilde devrededir. Türkiye’nin bölgesel ve küresel alanda sözü geçen, saygınlığı ve caydırıcılığı yükselen üst bir seviyeye geldiği bir dönemde hukuki bir mesele sokak ve boykot girdabına çekilmiş, iç asayiş ve huzur atmosferi zehirlenmek istenmiştir.

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CHP ŞER CEPHESİ AÇTI

CHP maalesef Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı şer ve şiddet cephesi açmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası adeta yağma malına çevrilmiştir. Hukuki bir davayı çarpıtarak sandıkla kutuplaştırmak aymazlıktan öte art niyetliliktir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde tuz kokmuş; yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık iddiaları şüyu vukuundan beter sözünü akıllara düşürmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve yolsuzluk iddialarının merkezinde bulunan 50’ye yakın kişi tutuklanmıştır.

SERİ ŞEKİLDE İKMAL

Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin seri şekilde ikmali yapılarak; kim suçlu, kim suçsuz tefrik ve temin edilmelidir. CHP Genel Başkanı ve kaos sever yandaşlarının günlerce Saraçhane’de tepişmeleri, yaygın ve yoğun kriz sarmalı oluşturarak toplumsal bünyeye teşmil gayretleri hiçbir demokratik ve medeni ülkede görülmemiş ilkesiz ve iffetsiz bir zorbalıktır. Türkiye’de hak arayışlarının yolu bellidir ve herkese açıktır.”

BAKIRHAN’IN AÇIKLAMALARI TAKDİRE ŞAYAN

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BAHÇELİ CHP’yi eleştirirken şöyle devam etti: “CHP’lilerin birbirini sattığı, birbirinin kuyusunu kazdığı biliniyorken, bir hukuki meseleyi saptırmak masum ve makul bir tercih olarak değerlendirilemeyecektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kapsayan adli süreç turnusol kâğıdı gibi CHP yönetiminin gerçek yüzünü, kemiksiz ve kifayetsiz duruşunu deşifre etmiştir. DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın sağduyu ve soğukkanlı açıklamaları, ‘Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz’ sözleri değerli ve takdire şayandır. Türk gençliğini sokağa dökmek için fırsat kollayanlara elbette fırsat verilmeyecek.”