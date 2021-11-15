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Bahçeli talimat vermişti... 'Adım adım 2023, il il Anadolu' programları başladı

#Bahçeli#MHP#Talimat
Bahçeli talimat vermişti... Adım adım 2023, il il Anadolu programları başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurmaylarına 'CHP'nin gizli gündemini anlatın' talimatı verdi. Bu kapsamda "Adım adım 2023, il il Anadolu" toplantıları başladı. İl il gezen MHP kurmayları, sahanın nabzını tutuyor.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, "Bugünden itibaren yeni görevlendirmeler yapıyorum, CHP'nin gizli gündemini, ağır kusurlu siyasetini, halkımıza doğrudan aktarmak ve ifşa etmek amacıyla arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü tesadüflere bırakamayız." ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin talimatıyla planlamalar yapıldı. Sahaya inen parti kurmaylarının "Adım adım 2023, il il Anadolu" programları başladı.

MHP Genel Başkan Yardımcıları öncelikle İç Anadolu bölgesini gezerek, il teşkilatı üyeleri ile birlikte sahanın nabzını tutuyor. Hedef, hafta sonuna kadar 40 toplantı gerçekleştirmek.

Milletvekilleri de kendi illerinde seçmenle buluşuyor. İl ve ilçe örgütleri gibi kadın ve gençlik kolları da saha çalışmalarını hızlandırdı.

81 İLİN ZİYARET EDİLMESİ PLANLANIYOR

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En kısa sürede 81 ilin ziyaret edilmesi planlanıyor. Ardından sahada hazırlanan raporlar genel merkeze sunulacak.

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#Bahçeli#MHP#Talimat

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