Bahçeli taburcu oldu

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MHP Lideri, yaşadığı şiddetli öksürüğün ardından 4 Şubat’ta gerekli tetkiklerin yapılması üzere Anadolu Sağlık Merkezi’ne gitmişti. MHP Özel Kalem Müdürlüğü, burada kalp kapakçığı operasyonu geçiren Genel Başkan Bahçeli’nin dün taburcu olduğunu duyururken açıklamada şunlar kaydedildi:

OPERASYON BAŞARILI

“MHP Genel Başkanı liderimiz Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 tarihinde Kocaeli Gebze’de bulunan Anadolu Sağlık Merkezi’ne daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve check-up yapılmak üzere giriş yapılmış olup, tetkitler sonucunda daha önce yapılmış olan kalp kapakçığında sorun meydana geldiği gözlemlenerek, başarılı bir kalp kapakçığı girişimsel operasyonu geçirmiştir. Hastane yatışından tedavi süreci tamamlanmasına kadar başta hastane sahibi Tuncay Özilhan beyefendi olmak üzere Anadolu Sağlık Merkezi’nin çok kıymetli doktorları, hemşireleri ve özveriyle hizmet eden tüm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

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NEKAHAT DÖNEMİNDE

14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup, bugün itibariyle taburcu olarak Ankara’ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında yüce Allah’ın izniyle mesaisine başlayacaktır.”