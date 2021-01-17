Bahçeli Şuşa’ya ilkokul yaptıracak

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti: “Karabağ’ın canevi mertebesinde bulunan Şuşa’nın 8 Kasım 2020’de kurtarılması zulmün mukavemetini kırmış, terör devleti Ermenistan’ın kötürüm hayallerini suya düşürmüştür. Stratejik konumunun yanı sıra Şuşa öyle bir yerdir ki, Türk kültür ve tarihinin simgesidir.

DESTEK VERMEK BOYUN BORCUMUZ

Azerbaycan sanat ve düşünce hayatının kaynaklarından birisi olan Şuşa’nın gelişmesi ve burada yaşayan Türk çocuklarının geleceği hepimizin manevi sorumluluğudur. Bilhassa bu kadim Türk şehrinin eğitim-öğretim hayatına destek vermek ihmal edilemeyecek boyun borcumuzdur. Burada bir ilkokulun yapılması hedefimizdir. Bu konuda sahip olduğumuz bütün imkânlar seferber edilecek ve gereği hemen yapılacaktır. Azerbaycan Ulusal Marşı 30 Ocak 1920 tarihinde kabul edilmiştir. Söz yazarı Merhum Ahmet Cevat, bestecisi de Şuşa doğumlu Merhum Üzeyir Hacıbeyli’dir. İnşasını arzuladığımız ilkokulun adı Üzeyir Hacıbeyli, temel atma günü de önümüzdeki 30 Ocak 2021 tarihi olabilecektir.”

ALİYEV, BAHÇELİ’NİN ADINI VERECEĞİ BESTECİNİN BÜSTÜNÜ AÇTI





Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa’yı ziyaret etti. Ziyarette eşi Mihriban Aliyeva ile kızı Leyla Aliyeva da yer aldı. Bahçeli’nin yaptıracağı ilkokula adını vermeyi düşündüğü ünlü besteci Üzeyir Hacıbeyli’nin büstünün açılışına da katıldı. (Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı-AA)