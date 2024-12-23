Bahçeli: Suriye’de PKK/YPG’ye yer olmamalı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 20’nci Dönem Sertifika Töreni’nde özetle şunları söyledi:

“Maalesef ki, Esad rejiminin karanlık sayfaları açıldıkça gün yüzüne korkunç vakıalar çıkmaktadır. Sednaya Hapishanesi’nde insani felaketler hepimizin yüreğini titretmiştir. Ölüm preslerinde işkenceyle katledilen masumların hesabı katil Esad’dan mutlaka sorulmalıdır. Lahey Adalet Divanı’nda cani Netanyahu ile birlikte en yakın sürede yargılanmalıdır.

CHP’nin Suriye politikası Baas menşelidir. CHP Genel Başkanı, Suriye’nin devrik zalimi Esad kaçtı kaçalı neredeyse karalar bağlamış, matemden gözlerinin feri sönmüştür. Kendisine tavsiyem, muhabbet ve hürmeti bakiyse Moskova’ya saklı gizli giderek Esad’la kucaklaşması ve hasretini gidermesi mümkündür, önüne geçen de zannederim olmayacaktır.

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Yanı başımızda yeni bir siyasal sistem kurulacaktır. Beklentimiz Türkiye-Suriye diyaloglarının altın çağını yaşamasıdır. Öncelikle Suriye toprakları bölücü terörden tamamen arındırılmalıdır. Suriye’de PKK/YPG’ye kesinlikle yer olmamalıdır.

KUDÜS’ÜN FETHİ DE YAKINDIR

İsrail’in haydut yayılmacılığı durdurulmalıdır. Şam’a gözünü dikenin Tel Aviv’de, Kudüs’te Osmanlı şamarını yiyeceğini hiç kimse de unutmamalıdır. Kudüs’ün ilk durağı Şam’dır. Bizim Siyonist alçaklığa eyvallahımız yoktur. Çılgınca eylem ve denemeler yapanların sonu da berhava olmaktır. Öyleyse Şam fethedildiyse Kudüs’ün fethi de yakındır.”

İMRALI’YLA GÖRÜŞME

Bahçeli “Kürtler kardeşimizdir. Terör örgütü iki cihan hasmımızdır” diyerek şöyle devam etti:

“DEM Parti ise CHP’nin tahrik, taciz ve istismar siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir. İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda terörün bittiği, terör örgütünün lağvedildiği ortak gelecek ideali, insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır. Terör örgütü için sona gelinmiştir. Cinayet örgütünün miadı dolmuştur. Barış, huzur ve kardeşlik kazanacak; terör ve bölücülük kaybedecektir. Türk-Kürt kardeşliği millet bünyesinde taçlanacaktır.